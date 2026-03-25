Trece bibliotecas municipales de Extremadura, galardonadas en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner

Trece proyectos de bibliotecas municipales de Extremadura han sido galardonados este martes en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, que recibirán un premio de 2.777,77 euros cada una.

En concreto, las bibliotecas municipales galardonadas han sido las de Calamonte, Guareña, Herrera del Duque, Montijo, Orellana la Vieja, Puebla de la Reina, Quintana de la Serena, Valdelacalzada, Arroyo de la Luz, Barrado, Piornal y Villanueva de la Vera, que recibirán un importe total de 36.111,01 euros.