El Trastorno del Espectro Autista centrará una conferencia este martes en Badajoz

El psiquiatra de la infancia, niñez y adolescencia José Ramón Gutiérrez Casares ofrecerá este martes, 16 de diciembre, una conferencia sobre el Trastorno del Espectro Autista.

Una conferencia en la que se abordarán temas de interés para familias afectadas, profesionales de la medicina, la investigación y la educación, pues se trata de un trastorno que "preocupa a gran parte de la población y que cuyos casos han aumentado significativamente en los últimos años", señala la Fundación CB.

La Academia de Medicina de Extremadura y Fundación CB organizan esta conferencia, que tendrá lugar este martes a las 19,00 horas en el Montesinos 22 de la capital pacense, con entrada libre hasta completar aforo.