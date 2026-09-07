El Teléfono de la Esperanza organiza actividades en Badajoz por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El Teléfono de la Esperanza instalará el próximo jueves, 10 de septiembre, una mesa informativa en Badajoz donde realizará algunas actividades de reflexión y concienciación coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Será en la Plaza de la Molineta de la capital pacense desde las 18,30 horas del jueves. La iniciativa forma parte de una campaña que ha lanzado el Teléfono de la Esperanza a nivel nacional para concienciar y prevenir el suicidio.

En el primer semestre del año, este sistema ha recibido 87.623 peticiones de ayudas en España, según ha trasladado en un comunicado la entidad que gestiona este recurso. El nivel de demanda, ha explicado, es similar al del mismo periodo del año pasado, con un ligero aumento del 0,5% aunque las demandas relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10,6% con respecto a 2025.

En el caso de Badajoz, el recurso ha atendido 2.086 peticiones en un semestre.

A nivel nacional, el teléfono sigue siendo el canal principal de atención entre los mayores de 35 años, con un 71,67%, mientras que el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32,64% consolidándose como vía de contacto para la población más joven, con un 28,2% de las consultas realizadas por menores de edad.

Es en este contexto, y con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Teléfono de la Esperanza ha lanzado la campaña 'Cuando solo ves... Nada', cuyo objetivo es hablar de dos realidades: por un lado, la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que perciba cada vez menos alternativas; y, por otro, cómo el entorno a veces tampoco "ve nada" a causa de falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo.

"Una parte importante en la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible. Por lo tanto, dejarse llevar por creencias como que una tentativa sólo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que sólo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas", ha explicado el equipo que gestiona este recurso.