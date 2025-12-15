La supervisora del quirófano del Hospital Don Benito-Villanueva niega que "estén trabajando enfermeros sin experiencia"

La enfermera y supervisora de quirófano del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, Verónica Tejero, ha negado que en los quirófanos de ese centro hospitalario pacense "estén trabajando enfermeros sin experiencia", al tiempo que ha rechazado "de forma tajante" el, ha lamentado, "uso partidista y político de la sanidad".

"Los profesionales que trabajan en nuestro quirófano están plenamente capacitados y los pacientes pueden confiar en que están recibiendo una atención segura, profesional y calidad", ha defendido Tejero en declaraciones recogidas este domingo por la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Defendiendo que "todo el personal" que desarrolla su labor en el quirófano "cuenta con experiencia demostrada durante años, formación específica y una trayectoria profesional acreditada", la supervisora ha explicado que "la actividad extraordinaria de tarde", denominada "peonadas" para reducir las listas de espera quirúrgicas "solo las querían hacer unos pocos (enfermeros) concentrados a un número reducido de personas".

La misma, agrega Tejero, ha sido abierta a "todo el personal con experiencia, garantizando la equidad y el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles" del hospital "sin que ello suponga ningún riesgo" para los pacientes.