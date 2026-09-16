La superficie visada en Extremadura crece un 13,9% en el primer semestre, por debajo de la media nacional

La superficie visada para obra nueva y gran rehabilitación en Extremadura ha alcanzado los 470.329 m2 entre enero y junio de 2026, un 13,89 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento regional se sitúa 4,11 puntos porcentuales por debajo del registrado en el conjunto del país, según las estadísticas recopiladas por las oficinas técnicas de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España.

En España se visaron 20.987.620 m2, un 18 por ciento más que durante el primer semestre de 2025 y el mejor resultado de la serie desde 2019, ha informado en nota de prensa el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade).