Soraya Vega registra su precandidatura a liderar el PSOE extremeño para "relanzar" el partido y a la comunidad

La diputada socialista Soraya Vega ha registrado este miércoles, día 12, en Mérida su precandidatura para optar a liderar el PSOE extremeño, con el objetivo de "relanzar" el partido y a la comunidad frente al "bloqueo" actual de la derecha y la extrema derecha en la región.

Según ha dicho, la suya es la precandidatura de "mucha gente, de muchos militantes" del PSOE en Extremadura "con ganas de relanzar" al partido, de decir "basta" al "bloqueo" propiciado en la región por PP y Vox y, en definitiva, "devolverle la dignidad a Extremadura".

"En estos momentos de bloqueo al que nos está sometiendo la derecha, al que nos está sometiendo María Guardiola, y también la extrema derecha, el PSOE con este proceso profundamente democrático y con esta precandidatura decimos basta. Nos situamos enfrente para devolverle la dignidad a Extremadura, para devolverle a los extremeños y a las extremeñas el lugar que merecen, que es estar en el centro de la política, que es desbloquear las instituciones y que Extremadura vuelva a funcionar", ha subrayado en declaraciones a los medios.

En este sentido, ha defendido que el PSOE representa "la mejor herramienta de transformación social" de la región en la democracia, y ha subrayado la "obligación" de "cuidar esta herramienta".

"Sabemos perfectamente que es la mejor herramienta de transformación social que ha tenido nuestra tierra en la democracia. Sabemos perfectamente que tenemos el inmenso honor y la tremenda obligación de cuidar esta herramienta", ha dicho.

"Y es lo que desde luego vamos a hacer desde esta candidatura en este proceso de primarias que hoy arranca y lo vamos a hacer con mucha ilusión, con muchas ganas, con la fortaleza de un partido centenario, y con la fortaleza de las compañeras y de los compañeros que hoy nos acompañan en el registro de esta precandidatura", ha remarcado.

Finalmente, cuestionada sobre otros aspirantes a liderar el PSOE regional, Soraya Vega ha invitado a vivir el proceso de primarias con "normalidad" y "absoluto respeto".

"Sí, como ya sabemos ya se ha registrado otra precandidatura, la precandidatura del compañero Álvaro Sánchez Cotrina. Normalidad en el PSOE, somos el partido más democrático de este país y también de Extremadura. Normalidad y respeto por cuidar esta herramienta tan importante que tienen las extremeñas y los extremeños que es el PSOE", ha apuntado.

En este sentido, Vega ha señalado también que el hecho de que el PSOE en la región esté "tan vivo" supone una "muy buena noticia".

"Normalidad en el proceso, absoluto respeto, y además es una buena noticia que el PSOE que va a cumplir casi 147 años de historia esté tan vivo. Es una muy buena noticia que los ciudadanos y las ciudadanas de esta región entiendan que hay muchos compañeros del PSOE muy preocupados y muy ocupados también por seguir trabajando para seguir ofreciendo lo mejor a Extremadura", ha subrayado.

Cabe destacar que durante el registro de su precandidatura, Soraya Vega ha estado acompañada, entre otros militantes, de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; o el diputado autonómico Juan Ramón Ferreira.