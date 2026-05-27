Los sindicatos educativos reanudarán las movilizaciones si no hay respuesta a la petición de homologación salarial

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura han asegurado que reanudarán las movilizaciones si no obtienen respuesta a su petición de homologación salarial de los docentes de la región.

Así, en nota de prensa, PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos han explicado que se reunieron este pasado lunes, día 25, ante la falta de respuesta de la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, para reanudar la negociación de la homologación salarial de los docentes extremeños.

Ante ello, han advertido de que, si no hay una respuesta de los nuevos responsables de Educación de la Junta en la próxima mesa sectorial del jueves 28 de mayo, se reanudarán con carácter inmediato las movilizaciones para conseguir la homologación salarial en el marco de unas condiciones laborales y retributivas "dignas".

Para ello, los sindicatos han animado a todos los docentes a mantener "el compromiso y su implicación" con las movilizaciones hasta lograr una "homologación salarial real que reconozca de una vez el valor y la profesionalidad del personal docente de la enseñanza pública extremeña y dejen de ser los peor pagados de España".