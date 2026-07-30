Sindicatos docentes señalan que la propuesta de la Junta continúa "muy alejada" de la "verdadera homologación salarial"

Las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos) han señalado que la propuesta que les presentó la Junta de Extremadura en su segunda reunión, celebrada este pasado martes, "continúa estando muy alejada" de lo que consideran una "verdadera homologación salarial".

En una nota de prensa conjunta, los sindicatos señalan que la mesa técnica celebrada este pasado martes "no ha permitido alcanzar los resultados esperados", por lo que ambas partes se han emplazado a una tercera reunión el próximo 31 de agosto, con el objetivo de "seguir trabajando para intentar alcanzar un punto de acuerdo".

Señalan los sindicatos que la propuesta presentada por la Consejería de Educación "continúa estando muy alejada de lo que las organizaciones sindicales entendemos como una verdadera homologación salarial", tras lo que apuntan que "a pesar de ello", acudirán a la próxima reunión "con una actitud constructiva y con la firme voluntad de avanzar hacia un acuerdo que dé respuesta a las demandas del profesorado".

En cualquier caso, los sindicatos reiteran su "compromiso inequívoco con la homologación salarial", y aseguran que seguirán "defendiendo esta reivindicación con determinación y responsabilidad hasta lograr una propuesta justa, digna y acorde con las legítimas aspiraciones de los docentes", concluye.