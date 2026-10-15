El IV Simposio de Comunicación Deportiva aborda en Badajoz la evolución del periodismo y los desafíos de los nuevos medios

La Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura celebra este miércoles, 14 de octubre, en Badajoz, la cuarta edición del Simposio de Comunicación Deportiva en el Siglo XXI, un encuentro que ha convertido a la capital pacense en punto de reunión de reconocidos periodistas y comunicadores para compartir experiencias y analizar los cambios que están transformando la manera de informar sobre el deporte.

La jornada, que ha tenido a Ibercaja como patrocinador principal, se ha desarrollado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. A través de dos ponencias magistrales y una mesa de debate, el programa ha ofrecido diferentes perspectivas sobre la realidad del periodismo deportivo, desde el trabajo de los medios regionales y las agencias de noticias hasta el protagonismo de la opinión y el entretenimiento en los nuevos formatos de comunicación.

El acto inaugural ha contado con la participación del consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, quien ha intervenido en la apertura de una iniciativa que, tras cuatro ediciones, se ha convertido en una cita de referencia para el intercambio de conocimientos entre el ámbito deportivo, los medios de comunicación y la comunidad universitaria.

El consejero ha destacado en su intervención que "la digitalización ha multiplicado los canales, las fuentes y las audiencias" y ha recordado que "el gran reto del periodismo deportivo de nuestro tiempo es mantener el rigor, la calidad y la independencia sin perder la cercanía, la emoción y la capacidad de conectar con la gente". León ha defendido, asimismo, el papel de Extremadura como "un punto de referencia" en este ámbito y ha afirmado que, desde la Junta, "entendemos la comunicación deportiva como una herramienta fundamental para unir deporte y territorio, acercar a deportistas y aficionados y dar visibilidad al talento y a los valores del deporte".

El periodista José Antonio Reina ha sido el encargado de abrir el apartado de ponencias magistrales, entre las 10:00 y las 11:00 horas, con la intervención titulada 'La información deportiva en una radio regional. El funcionamiento del programa Extremadura en juego'. Su exposición ha tomado como punto de partida la experiencia de este espacio radiofónico para mostrar las particularidades de la cobertura deportiva en Extremadura, destacando la cercanía con clubes y deportistas y la capacidad de los medios autonómicos para dar visibilidad a la actividad deportiva que se desarrolla en la región.

La segunda conferencia, celebrada de 11:30 a 12:30 horas, ha corrido a cargo de Luis Villarejo Alonso, director de Deportes de la Agencia EFE, quien ha presentado 'Anatomía del periodismo deportivo en las agencias internacionales. La visibilidad de los deportes emergentes'. Su ponencia ha ofrecido una aproximación al funcionamiento de las grandes agencias informativas y a su papel en la difusión de acontecimientos deportivos, prestando especial atención a las oportunidades y dificultades que encuentran aquellas modalidades que buscan abrirse paso en la agenda mediática.

La parte final del programa ha estado dedicada a la mesa de debate 'Pasión, opinión o espectáculo: ¿hacia dónde va el periodismo deportivo?', desarrollada entre las 12:30 y las 14:00 horas, con la participación de Irene Junquera, David Sánchez, José Luis López y Andrea Peláez, periodista de COPE.

El encuentro ha puesto sobre la mesa algunas de las cuestiones que más influyen actualmente en el ejercicio del periodismo deportivo, como la inmediatez informativa, la competencia por captar la atención del público, el crecimiento de las plataformas digitales o la presencia cada vez mayor de contenidos basados en el análisis y la opinión.

Desde sus respectivas experiencias profesionales, los participantes han aportado diferentes puntos de vista sobre la evolución de los medios tradicionales y su adaptación a un escenario comunicativo en el que las redes sociales, los formatos audiovisuales y la interacción directa con las audiencias están modificando tanto los contenidos como las formas de ejercer la profesión.

Esta última sesión ha permitido completar una jornada en la que se han combinado distintas maneras de entender y desarrollar la comunicación deportiva, desde el periodismo radiofónico de ámbito regional hasta la información de alcance internacional y los espacios de debate que ocupan buena parte de la actualidad mediática.

Con la celebración de su cuarta edición, el Simposio de Comunicación Deportiva en el Siglo XXI continúa ampliando un espacio de encuentro que busca acercar a Extremadura la experiencia de profesionales destacados y favorecer el intercambio de ideas entre periodistas, estudiantes y personas vinculadas al mundo del deporte.

La Fundación Jóvenes y Deporte mantiene así su compromiso con una visión del deporte que trasciende la competición y reconoce la relevancia de quienes contribuyen a contar sus historias, divulgar sus logros y proyectar sus valores. En este sentido, la comunicación constituye un elemento fundamental para aumentar la visibilidad de los deportistas, las entidades y las iniciativas que conforman el tejido deportivo, así como para fortalecer su presencia en la sociedad.

El encuentro ha sido promovido por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, con la implicación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y la Dirección General de Deportes, la colaboración de la Universidad de Extremadura y el apoyo de Ibercaja como patrocinador principal, sumando esfuerzos para impulsar una actividad que vincula formación, comunicación y deporte.