Simex impugnará los servicios mínimos de la huelga médica por considerarlos "claramente abusivos"

El Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) ha anunciado que impugnará la orden del Servicio Extremeño de Salud (SES) por la que se establecen en la región los servicios mínimos en la huelga estatal convocada por CESM los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre por considerarlos "claramente abusivos".

Simex entiende que en la orden se ha producido la vulneración del Real Decreto por el que se establecen las normas para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales en la Administración del Estado.

En nota de prensa, el sindicato asevera que el derecho a huelga está consagrado en la Constitución pero asegura que la orden del SES "cercena y coarta" dicho derecho, puesto que la consideración de un servicio como esencial "no puede suponer la limitación en el ejercicio del derecho a huelga".

"Tal y como de hecho hace la orden de 2 de diciembre de 2025, que establece unos servicios mínimos claramente abusivos, que impiden a los médicos secundar la huelga convocada ante la grave y alarmante situación que se ha creado por la pretendida modificación del Estatuto Marco 55/2003 por el Ministerio de Sanidad", ha dicho.

Se da la "paradoja", apunta, que las próximas fechas navideñas en los días o festivos, la presencia de profesionales tanto en hospitales como en centros de salud serán inferiores a los servicios mínimos dictados en esta resolución.

"Respetar el derecho de huelga debe garantizar como su nombre indica unos mínimos y no maximizar, no se puede exigir un nivel de rendimiento habitual superior a un laborable como sucede en algunos periodos del año, asimismo no pueden ser superiores a los servicios de un día festivo, sino como su propio nombre indican han de ser los mínimos para garantizar la actividad urgente no demorable, con especial atención en urgencias, UCI, oncología, diálisis y otras áreas críticas", ha considerado.