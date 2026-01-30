Sigue a la baja la tasa de gripe mientras el Virus Respiratorio Sincitial vuelve a subir en Extremadura

Extremadura pasa a "nivel bajo" aunque mantiene las recomendaciones en cuanto a las enfermedades respiratorias, cuya incidencia sigue en descenso en el caso de gripe (58,4 % menos en una semana, con 21,93 casos por cien mil habitantes), al alza en virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, (35 % más y 142,56 casos) y nula en covid.

Así se desprende de los últimos datos del informe de situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en atención primaria.

Dicho informe, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, hace referencia a la semana 4 de 2026 (del 19 al 25 de enero).

En cuanto al nivel de hospitalizaciones por infecciones graves de gripe durante la semana 4, éste se encuentra en 6,20 casos frente a los 12,13 por cada cien mil habitantes de la semana anterior.

Respecto a la incidencia en los hospitales del VRS, la tasa de ingresos por este virus se ha vuelto a triplicar a 9,31 casos por cien mil habitantes (3,03 siete días antes).

El impacto del covid sigue siendo nulo tanto en el ámbito de los centros de salud como en hospitales, según el informe del sistema de vigilancia centinela en Extremadura.