El SES vacunará de gripe y covid el jueves por la tarde y sin cita previa en las ocho áreas de salud de Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud ha ampliado una semana más la vacunación contra la gripe y covid en horario de tarde y sin cita previa en las ocho áreas de salud de la comunidad autónoma.

La vacunación, para la que se hace un especial llamamiento a los niños, será el próximo jueves, 18 de diciembre, de 16,00 a 20,00, y los interesados deben acudir con DNI y tarjeta sanitaria.

Los centros sanitarios a los que se puede acudir son el centro de salud de Valdepasillas de Badajoz, La Data de Plasencia, el de Navalmoral de la Mata, Don Benito Este, Villanueva Sur, Urbano III de Mérida, San José de Almendralejo, Zona Centro de Cáceres, el de Olivenza, el de Llerena, el de Zafra y el Hospital de Coria.