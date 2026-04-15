El SES renueva los uniformes del personal de urgencias de Atención Primaria 112 tras 15 años sin reposición centralizada

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en marcha el primer contrato de gestión integral de uniformidad destinado al personal sanitario de urgencias de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La iniciativa permitirá renovar completamente el vestuario de médicos, enfermeros y residentes del 112 y de las unidades medicalizadas de emergencias sanitarias, después de aproximadamente quince años sin una compra centralizada de ropa laboral.

El contrato tiene un importe total de 908.423,60 euros. El coste anual asciende a 227.105,90 euros, lo que supone 974,70 euros por profesional.

La renovación de uniformes responde a una necesidad largamente planteada por los profesionales, ya que desde hace unos quince años no se realizaba una compra centralizada. Algunas gerencias habían adquirido prendas puntuales, pero con problemas de tallaje o de cumplimiento normativo, y la mayoría de los almacenes carecían de existencias suficientes.

Una de las principales novedades es que los profesionales dejarán de lavar sus uniformes por cuenta ajena, ya que el servicio contempla la recogida y entrega de las prendas dos veces por semana en las bases de las unidades medicalizadas repartidas por toda Extremadura. Para ello se han instalado nuevas taquillas.

La medida beneficiará a unos 233 profesionales de medicina, enfermería y residentes de urgencias de atención primaria. Cada trabajador recibirá una dotación inicial compuesta por cinco polos de manga corta, cinco polos de manga larga, cuatro pantalones con refuerzo tipo rodillera, un chaquetón impermeable, dos forros polares y dos chalecos multibolsillos.

También, renueva sus uniformes el personal del centro coordinador.

Todas las prendas cumplen la normativa de Equipos de Protección Individual (EPI), estarán fabricadas con materiales de altas prestaciones y llevarán la imagen corporativa del SES. Además, son personalizadas e incorporan un sistema de trazabilidad que permitirá conocer para cada profesional las fechas de recogida, lavado, entrega y posibles reparaciones.

Con este nuevo contrato se han mejorado de forma significativa las calidades de los tejidos, superando los requerimientos mínimos establecidos por la normativa aplicable.

Los nuevos uniformes están confeccionados con tejidos resistentes, transpirables y elásticos, con propiedades repelentes al agua y al aceite. Las bandas reflectantes, anteriormente rígidas y menos cómodas, han sido sustituidas por bandas termofijadas, lo que mejora la comodidad y la ergonomía del vestuario.

Asimismo, los uniformes incorporan rodilleras extraíbles, un diseño más ergonómico y un sistema de velcro para la colocación de identificativos.

De esta forma, el SES garantiza una uniformidad moderna, segura y gestionada de forma eficiente, reforzando las condiciones laborales y la protección del personal sanitario de urgencias de atención primaria.