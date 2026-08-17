El SES confirmaba tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos mujeres de 68 y 43 años, ambas de la localidad de Don Benito, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva. Una de ellas, la de 68 años, se encuentra ingresada en el Hospital de Don Benito. El tercer caso corresponde a un varón de 58 años de Santa Amalia, perteneciente al mismo área de salud, asintomático, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En total, se han registrado siete casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, uno de ellos permanece ingresado en el Hospital de Mérida y otro en el de Don Benito.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.