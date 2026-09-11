El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, y uno de ellos está ingresado

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos varones y una mujer de 60, 67 y 70 años de los municipios de Don Benito, Villanueva de la Serena y Miajadas, pertenecientes a las áreas de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena y Cáceres. Uno de ellos se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres.

En total, se han registrado 43 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.