El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos varones de 14 y 56 años de los municipios de Navalvillar de Pela y Don Benito, pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Uno de ellos ha sido detectado por el Banco de Sangre de Extremadura, y ninguno ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 46 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.