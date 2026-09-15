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El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

En total, se han registrado 46 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.

Redacción

Extremadura |

mosquito tigre
mosquito tigre | Sinc

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de dos varones de 14 y 56 años de los municipios de Navalvillar de Pela y Don Benito, pertenecientes al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Uno de ellos ha sido detectado por el Banco de Sangre de Extremadura, y ninguno ha precisado ingreso.

En total, se han registrado 46 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y dos fallecidos. En este momento, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, dos en el Hospital Universitario de Cáceres, y uno en el Hospital de Mérida.

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