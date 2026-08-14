SANIDAD

El SES confirma el cuarto caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un hombre de 57 de Don Benito

Se trata del cuarto caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, de los que una mujer de 67 años continúa ingresada en el Hospital de Mérida.

Redacción

Extremadura |

Una hembra de una cepa de mosquitos llamada LVP-IB12
Una hembra de una cepa de mosquitos llamada LVP-IB12 | Sinc

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un varón de 57 años de la localidad de Don Benito, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva que no ha precisado ingreso hospitalario.

Se trata del cuarto caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026, de los que una mujer de 67 años continúa ingresada en el Hospital de Mérida. Cabe recordar que en el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

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