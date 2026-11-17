La huelga nacional de médicos en protesta por la reforma del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes, 16 de noviembre, un seguimiento del 2,61 por ciento, según datos del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que el Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha iniciado este lunes una huelga médica nacional y autonómica que se prolongará hasta el próximo 27 de noviembre en toda España para reclamar la aprobación de un Estatuto del Médico, ante la falta de una interlocución efectiva con el Ministerio de Sanidad y de compromisos políticos suficientes para atender las reivindicaciones de la profesión.

El sindicato considera que, tras años de reivindicaciones sin una respuesta política de fondo, las "propuestas parciales" ya no son suficientes y reclama un marco propio que reconozca las particularidades del ejercicio médico y permita negociar específicamente las condiciones profesionales de los facultativos.