El SES cifra en el 23,17% el seguimiento de la huelga de médicos en Extremadura

El seguimiento de la huelga nacional de médicos en Extremadura alcanza el 23,17 por ciento hasta este mediodía, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

En Atención Hospitalaria el 26,12 por ciento de los profesionales han participado en la huelga, mientras que en Atención Primaria, la participación se cifra en un 18,96 por ciento.

Médicos de toda España están llamados a secundar, desde este martes, cuatro días de parón consecutivos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades en la que supone la tercera huelga de batas blancas en seis meses.

Ante esta convocatoria, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha dicho que el Gobierno tiene que escuchar a los profesionales y a las CCAA y rectificar.

Ha acusado al Ministerio de Sanidad de haber llevado "al límite" a la profesión con el nuevo estatuto, con un texto "sin consenso y sin consignación económica", cuya "factura" la sufren los extremeños, con la suspensión de consultas y de intervenciones quirúrgicas.

Según ha dicho, la convocatoria perjudica a los 89.900 extremeños que esperan ser recibidos en consultas externas, con una espera media de 106 días, y a los 23.000 para intervención, con una media de 125 días.

La consejera extremeña ha incidido en que se llevan meses pidiendo dialogo y respeto y el ministerio "responde con imposición y ausencia de liderazgo" y "así no se puede continuar porque la calle clama contra sus decisiones".