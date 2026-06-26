SEO/BirdLife pide a la Junta de Extremadura una estrategia general para prevenir grandes incendios

El delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, ha pedido a la Junta de Extremadura que diseñe una estrategia general, con todos los actores implicados, para prevenir los grandes incendios y evitar "que un conato se convierta en un monstruo", como está ocurriendo últimamente debido al cambio climático que provoca fuegos virulentos con dificultades para su extinción.

Así, ha reprochado que haya "responsables políticos en esta comunidad autónoma que no están dispuestos a admitir que hay un cambio climático y que eso tiene una importancia esencial en cómo hay que afrontar problemas como los incendios". Asimismo, ha recalcado que el problema de los incendios "es muy complejo" por lo que hay que afrontarlo desde muchos puntos de vista.

En una rueda de prensa este jueves en Cáceres, el responsable extremeño de la organización conservacionista ha instado al Gobierno regional a que no se improvise en este asunto y no se lancen "grandes mensajes después de apagar un gran incendio, que al cabo de un año habría que ver en qué han quedado".

"Es necesario articular una estrategia extremeña para la prevención de grandes incendios en la que participe toda la sociedad que está involucrada, en la que se escuche a todas las partes y en especial a la ciencia y en la que se tomen decisiones que estén apoyadas en lo que está pasando", ha recalcado.

Cardalliaguet ha mostrado su preocupación de cara a la temporada de verano porque las "promesas" que se hicieron de reforzar los medios contra incendios en Extremadura, no se han cumplido en su totalidad. "Cuando todo falla y se inicia un incendio, ya lo único que nos salva de que un incendio se quede en un conato o se convierta en un monstruo es la respuesta inmediata. Y para eso tenemos que estar preparados también. Tenemos que tener buenos medios, tienen que ser muy profesionales, tienen que estar bien tratados", ha espetado.

Respecto a las informaciones que apuntan a que los incendios se agravan porque no se deja tener ganado en las zonas y la vegetación crece de forma salvaje, Cardalliaguet ha recordaro que "eso no tiene sentido". "O sea, no está prohibido tener ganado prácticamente en ningún sitio de Extremadura y la vegetación crece incluso teniendo ganado porque muchas zonas incendiadas eran zonas ganaderas, donde el ganado no podía comerse toda la vegetación que crece", ha dicho.

RED NATURA 2000 Y AGRICULTURA

Respecto a la Red Natura 2000, Cardalliaguet ha pedido al Gobierno regional que "deje de recortar" las zonas protegidas medioambientalmente en la región --actualmente el 30,9% del territorio-- y en cambio "haga propuestas de proyectos estratégicos para gestionar Red Natura y aproveche los fondos europeos disponibles" para estos espacios.

Asimismo, ha desmentido el hecho de que no se pueda construir en la Red Natura 2000 ya que se puede hacer cualquier edificio que se considere de interés público. "Esto no lo está diciendo la Junta, que dice todo lo contrario, que hay que quitar el espacio protegido para poder hacer cualquier cosa. Y es un planteamiento que no es correcto", ha señalado.

"Le pedimos a la Junta que admita que tiene capacidad para darle vía libre a este tipo de edificaciones en muchos municipios, incluso viviendas", ha recalcado, ya que "todos los municipios que están íntegramente dentro de Red Natura 2000 tienen derecho a tener un desarrollo urbanístico acorde", lo cual no interfiere con la legislación actual.

Cabe recordar que SEO/BirdLife ha recurrido el decreto regional por el que se recortaban 36 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs) en los entornos rurales o urbanos, por lo que ha recordado que "no hace falta" este decreto porque "todos esos pueblos y ciudades tienen la capacidad de urbanizar en base a interés público".

Extremadura ahora mismo tiene un 30,9% de su territorio como Red Natura 2000, una superficie similar a la de Cataluña y por debajo de Madrid, que cuenta con el 40% de su territorio protegido, por lo que Cardalliaguet ha indicado que el "problema" del desarrollo industrial de Extremadura no viene de la superficie protegida.

"Si nos dicen que el problema es Red Natura nos están engañando y Extremadura no está para que la engañe nadie y menos para que nos engañemos nosotros mismos. Los problemas están en otro sitio y esta campaña contra los espacios protegidos extremeños no tiene sentido", ha subrayado el responsable regional de SEO/BirdLife.

A este respecto, ha recordado que esta protección es una oportunidad para poder acceder a fondos europeos porque ahora mismo hay 166 millones de euros del programa LIFE que se van a repartir en septiembre y que priorizan la aprobación de proyectos en Red Natura. "Si Extremadura es una potencia en Red Natura, vamos a quedarnos con unos buenos cuantos millones de esos", ha conminado.

Cardalliaguet, que ha estado acompañado en su comparecencia por el técnico en especies y espacios de SEO Diego Navarro, se ha referido también al modelo agrícola que se está desarrollando en la región, del que ha criticado la excesiva industrialización del campo al tiempo que ha defendido un modelo compatible con el medio ambiente que desarrollan muchos agricultores en la región y que no reciben la ayuda necesaria por parte de la administración.

"Trabajamos para que se valoren los servicios que prestan los agricultores y los ganaderos a los ecosistemas agrarios, porque la agricultura y la ganadería crean condiciones favorables para muchas especies", ha explicado Cardalliaguet, quien ha valorado el esfuerzo que realizan estos agricultores y ganaderos en utilizar productos saludables.

"Industrializar el campo tiene que tener un límite también. Hay límites que los marca el cambio climático. No hay agua suficiente para poner en regadío toda Extremadura. Esto ya deberían saberlo mucha gente y llegará un momento en que se ponga en peligro el patrimonio y se ponga en peligro la rentabilidad y la continuidad de muchas zonas agrarias por empeñarse en basarlas en un recurso cada vez más escaso que va a ser el agua", ha espetado.

Asimismo, ha añadido que con estas transformaciones agrícolas se pierden sistemas tradicionales que producen productos de primera calidad que se están olvidando, como la trashumancia que potencia lana o carne de primera calidad y que no recibe un apoyo de la administración. "Le pedimos al Gobierno que apoyar a la naturaleza y los espacios protegidos también es apoyar a la gente que vive en ellos y a la agricultura que los mantiene y los servicios que prestan esos agricultores y esos ganaderos", ha apuntado.

"Ya es hora de aprovechar las oportunidades que nos dan esos recursos naturales que tenemos y aprovechar los fondos europeos destinados a conservar esos recursos naturales y dejar este mensaje claro: la naturaleza no es ideología, es un recurso y un patrimonio de Extremadura y hay que aprovecharlo y no dejarlo que se diluya y se pierda", ha concluido.