El Senado aprueba una moción contra el cierre programado de la central nuclear de Almaraz

El Senado ha aprobado este miércoles una moción contra el cierre programado de la central nuclear de Almaraz y del resto de la generación nuclear en España que ha presentado el Grupo Popular.

La senadora del PP Mónica Grados, en la defensa de la moción, ha señalado que quedan escasos meses para traspasar un "umbral crítico" a partir del cual se activarán procesos administrativos y técnicos de desmantelamiento y que harán que el cierre Almaraz no tenga marcha atrás.

Por ello, ha pedido reconsiderar el cierre de la central extremeña y ha recordado que Almaraz genera cerca de 4.000 empleos directos e indirectos y constituye más del 5 por ciento del PIB en Extremadura.

De este modo, ha aseverado que el cierre de Almaraz supondría un "impacto devastador" para la economía de la comarca de Campo Arañuelo y de la región, lo que agravaría el problema de la despoblación y aceleraría el envejecimiento demográfico.

"Como dice mi presidenta María Guardiola, Extremadura no se apaga y lo dice alto y claro ante los extremeños y las instituciones españolas y europeas", ha aseverado, al tiempo que ha planteado que decir sí a la continuidad de la central es decir sí a un "empleo de calidad, al desarrollo industrial y a la soberanía energética que tanto necesita" Extremadura y España.

En este sentido, la senadora 'popular' ha preguntado si se va a consentir el cierre también de Ascó, Cofrentes o Vandellós. "¿O solo vamos a ser los extremeños, como siempre, los grandes perjudicados? Ya está bien de que a los extremeños se nos pisotee siempre", ha aseverado.

Cabe señalar que el senador de Vox, el también extremeño, Ángel Pelayo Gordillo ha presentado una enmienda a la moción del PP, que ha sido rechazada, y en su turno ha remarcado que "Almaraz no se cierra" y que esa es la "voluntad decidida de los extremeños frente a los que se pone el Gobierno de Sánchez y toda su bancada".

"¿Qué intereses ocultos tienen ustedes para cerrar Almaraz?", se ha preguntado, al tiempo que ha demandado "un solo argumento científico y económico de cualquier clase que aconseje cerrar" esta central, al tiempo que ha recordado que la energía nuclear ha sido declarada ya "por todos los foros internacionales científicos como una energía limpia, segura y estable".

Por su parte, el senador del PP José Antonio Monago, en su turno de posicionamiento sobre la enmienda de Vox, ha anunciado el rechazo a la misma pero ha tendido la mano a este grupo para "lo esencial". "Cuando se vote la moción, esta Cámara debe hablar con una sola voz. Porque Almaraz no es un asunto, créanme, de partido. Almaraz es una necesidad, no solo para Extremadura, es una necesidad para el conjunto de España", ha dicho.

TURNO DE PORTAVOCES

En el turno de los portavoces, Ángel Pelayo Gordillo, ha mostrado su pesar por el rechazo a su enmienda y que Monago haya basado su falta de apoyo en que "todo esto debe hacerse desde un enfoque europeo".

"¿Y por qué, señoría? ¿Por qué debe hacerse bajo un enfoque europeo'. ¿No tiene España criterio propio?", se ha preguntado, al tiempo que ha recalcado que se debe "hacer valer en Europa" los valores propios.

Por parte del grupo Izquierda Confederal, la senadora Uxue Barcos ha criticado que ahora resulta que Almaraz es un "escenario de competición de Vox contra el Partido Popular y del Partido Popular contra Vox", algo que ha considerado que probablemente sea el origen de esta moción.

Asimismo, ha considerado que "lo que no es aceptable es el totum revolutum" expresado por los 'populares', por lo que ha dicho que su grupo no puede votar a favor de una moción que pide el mantenimiento de una energía que es "más cara" y que tiene "riesgos a futuro en términos tanto medioambientales como económicos".

También, ha apostado por el acompañamiento, ya que cualquier toma de decisión de estas características tiene una consecuencia "evidente y directa" en la situación socioeconómica de la zona en cuestión y ha de ser atendida también con los "medios y con las garantías pertinentes".

Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Vasco Igotz López Torre ha reconocido que hay dos "grandes problemas", el de la gestión de residuos radioactivos y el de la desaparición de la actividad económica y el empleo. "Ahí es donde tienen que estar los planes de reconversión, que es lo que no acabamos de ver", ha dicho.

En el turno del Grupo Parlamentario Plural, María Teresa Pallarés Piqué ha señalado que Junts per Cataluña tiene "muy claro" que debe haber una transición energética que lleve a la descarbonización y al uso de la energía limpia, ya que de lo contrario "no hay futuro para el planeta", además de apostar por no reducir la cuestión a un debate simplista entre nucleares y renovables, porque "va más allá"

De igual forma, Jordi Gaseni Blanch, del Grupo Izquierdas por la Independencia, ha dicho que es alcalde de un municipio que se encuentra dentro del radio de diez kilómetros de una central nuclear, en concreto de Vandellós, y ha advertido de que está observando que, ante la insistencia de que la energía nuclear es "verde y barata", empieza a haber mucha gente que "se lo está creyendo".

"Se tiene que saber, se tendría que conocer el dinero, los millones de euros que vale mantener los residuos bien controlados durante centenares de años", ha dicho, además de insistir en que hay muchas familias que viven de las centrales nucleares y las decisiones que se tomen respecto a las mismas deben tenerlo en cuenta.

En el turno del PSOE, el senador José Antonio Valbuena ha explicado que la moción del PP consta de seis puntos, de los cuales cinco hablan de política energética global y uno solo de Almaraz y con el que los socialista están de acuerdo, razón por la que ha pedido votar por separado dichos puntos. Esta petición finalmente no ha sido aceptada, por lo que el Grupo Socialista ha votado en contra de la moción completa.

"El Ejecutivo ya dejó claro que cualquier estudio sobre la extensión de la vida útil de las centrales nucleares debe cumplir tres condiciones irrenunciables: que no encarezca el recibo de la luz de los españoles, que garantice la seguridad nuclear y que preserve la seguridad del suministro eléctrico", ha explicado.

En este sentido, el senador socialista ha recordado que el Gobierno ha condicionado cualquier decisión al dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, "tal y como recoge también el propio texto del Partido Popular".