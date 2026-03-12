Semergen Extremadura tacha de "despropósito" el examen de las oposiciones del SES

Semergen Extremadura califica de "despropósito" el examen de las oposiciones convocadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES), y considera que el "elevado" número de plazas que han quedado vacantes evidencia que el planteamiento del examen "no" estaba adaptado a los aspectos clínicos fundamentales de la práctica del médico de Familia ni a la realidad asistencial de la Atención Primaria.

En nota de prensa, advierte de que una situación como ésta puede tener "consecuencias directas" en la disponibilidad de profesionales en la comunidad.

"El reducido número de aprobados y las dificultades detectadas en el proceso selectivo puede favorecer una fuga de aspirantes y especialistas a otras comunidades autónomas, agravando los problemas de cobertura de plazas en Atención Primaria en nuestra comunidad y comprometiendo la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población", asevera.

Subraya, igualmente, que los resultados de esta convocatoria ponen de manifiesto la necesidad de analizar lo sucedido y revisar el modelo de evaluación.

De este modo, Semergen insta a la administración sanitaria a introducir mejoras en futuras pruebas con el objetivo de garantizar procesos de selección "rigurosos" y "alineados con el perfil profesional del médico de Familia y con las competencias necesarias en Atención Primaria".

Finalmente, no considera el método más idóneo convocar las plazas que han quedado vacantes mediante un concurso de méritos sin la realización de examen y teniendo en cuenta "únicamente la formación y la experiencia profesional".

A juicio de la sociedad, esta solución "podría no poner suficientemente en valor el esfuerzo y la dedicación de los profesionales que se han presentado al proceso selectivo", y advierte de que podría generar "desigualdad entre aspirantes".