Seis detenidos por tráfico de drogas durante el fin de semana en varias localidades pacenses

La Guardia Civil ha detenido seis personas durante el pasado fin de semana por tráficar con drogas, en cinco actuaciones no relacionadas entre si desarrolladas en varias localidades de la provincia de Badajoz.

Así, la primera de las actuaciones tuvo lugar la madrugada del viernes, durante un punto de verificación en A-66 a la altura del polígono Industrial de Monesterio en el que la Guardia Civil, identificó vehículo con tres ocupantes y realizar un cacheo superficial, uno de ellos lanzó una bolsa a la cuneta para intentar ocultarla.

Al recuperarla, los agentes comprobaron que contenía bolsas con 110 dosis de heroína y 30 de cocaína, así como 18 pastillas de trankimazin. Además de las sustancias estupefacientes se le intervino 180 euros, supuestamente procedente de la venta de droga.

La segunda intervención ocurrió ese mismo día en la carretera N-432 en el término municipal de Badajoz, cuando la Guardia Civil dió el alto a un turismo en un control de seguridad, y al realizar un registro superficial del conductor, un vecino de Badajoz, hallaron un envoltorio de papel con 12 papelinas de cocaína, ocultando también en una riñonera personal 2.200 euros en efectivo, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

DESMANTELADA UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA EN ZAHÍNOS

Además, y fruto de una investigación de varios meses, con el correspondiente mandamiento de entrada y registro otorgado por la Autoridad Judicial de Jerez de los Caballeros, también el viernes, los agentes de la Guardia Civil localizaron una plantación de 13 plantas de marihuana en el interior de una vivienda de Zahínos, cuyo cultivo estaba generando un fuerte malestar y quejas vecinales debido al intenso olor.

Por estos hechos fueron detenidos los dos arrendatarios del inmueble por un delito de cultivo de drogas.

La cuarta operación se llevó a cabo horas después en un control establecido en los accesos al Polígono Industrial de Talavera la Real, en el que al inspeccionar un coche que se incorporaba a la zona, los agentes hallaron en el maletero una bolsa de tela roja de la que emanaba un fuerte olor a hachís.

En su interior localizaron varios paquetes con un peso total de 5 kilos de esta sustancia de los que podrían obtenerse hasta 20.000 dosis, saldándose la actuación con la detención de un vecino de La Albuera, que tras la puesta a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.

Finalmente, la última actuación se registró en la madrugada del domingo en la carretera EX-300 dentro del término municipal de Talavera la Real, durante un dispositivo de verificación de personas y vehículos, donde se interceptó otro turismo, en cuyo registro localizaron un paquete envuelto en film transparente que contenía 100 gramos de hachís en resina (equivalente a unas 400 dosis), por lo que se detuvo a hombre de nacionaliddn varón de nacionalidad francesa.

Las diligencias instruidas por delitos contra la salud pública, por cultivo y tráfico de drogas, han sido entregadas a las autoridades judiciales competentes en Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra, Jerez de los Caballeros y Badajoz.