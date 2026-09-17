El segundo tramo de la Ronda Sur de Cáceres estará en servicio en el tercer trimestre de 2027

El segundo tramo de la Ronda Sur de Cáceres, que enlazará la rotonda del Ferial con la salida a la N-523, estará en servicio en el tercer trimestre de 2027, una vez que las obras "siguen su curso", tras los problemas que han ralentizado la ejecución de este tramo que completará el anillo de circunvalación de la capital cacereña.

Así lo ha avanzado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, que ha indicado que este tramo "sigue su plazo de ejecución" después de "unas voladuras que han podido ralentizar un poco más la obra".

"Se ha cogido ritmo y si el invierno no lo permite y no hay muchos parones por las inclemencias del tiempo esperemos que se cumplan los plazos y que a finales del año que viene, en el tercer trimestre, podemos estar inaugurando el tramo que falta de la Ronda Sur", ha señalado el responsable regional en declaraciones a los medios este miércoles en Cáceres.

Cabe destacar que la Junta de Extremadura invierte unos 18 millones de euros entre los dos tramos de la Ronda Sureste, y la obra la está llevando a cabo la UTE formada por Construcciones y Obras Públicas del Guadiana SA. y Vías y Construcciones SA.

El primer tramo de esta nueva infraestructura se puso en servicio el pasado mes de julio con la unión entre la rotonda del ferial y la carretera de Miajadas. El segundo concluirá se completará la conexión con la N-523, carretera que une Cáceres y Badajoz.

La puesta en servicio de toda la ronda permitir descongestionar el tráfico del centro de la ciudad y facilitar los enlaces con la Nacional 523 (antigua EX-100 hacia Badajoz), la autovía A-66 y la autovía A-58. Además, el proyecto suma casi 2 kilómetros de senda peatonal y carril bici para el disfrute, el paseo y la práctica deportiva de los vecinos en su entorno natural.