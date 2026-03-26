El sector de las artes y humanidades lidera el paro en Extremadura con un 22,8 %

Las tasas de paro más elevadas se alcanzaron en Extremadura el año pasado en la rama de artes, humanidades y lenguas, con un 22, 8 por ciento, y la más baja en agricultura, ganadería, silvicultura y veterinaria con un 4,3 por ciento.

Tras la primera de ellas se sitúan la formación general, formación básica de adultos y habilidades personales con un 18,9 % de desempleo; educación con un 14,3 % y servicios con un 14,2 %, según lo datos publicados este miércoles por el Instituto de Estadística de Extremadura.

Entre las ramas con una menor tasa de paro figuran también ciencias sociales, periodismo y documentación (4,8 %); mecánica electrónica, industria y construcción (5,6 %); y salud y servicios sociales (8,4 %).

De acuerdo con el informe publicado por el IEEx, la población extremeña de 16 y más años formada en la rama de negocios, administración y derecho (7,9 % del total) presentó una tasa de actividad del 80 % en 2025.

Por sexo, las mujeres extremeñas en este sector obtuvieron una tasa de actividad del 77,2 % y los hombres del 84 %.

La mayor tasa se alcanzó en la rama de ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas (85,8 %), cuyo porcentaje sobre el total de la población de 16 y más años fue del 1,5.

Por su parte, las personas con formación general, formación básica de adultos y habilidades personales (60,4 %) presentaron la menor tasa de actividad (44,3 %).

Por sexo, las tasas de actividad de este nivel de formación fueron del 51,7 % en hombres y del 36 % en mujeres.

Respecto a las condiciones de trabajo, el 89,2 % de los ocupados no trabajó ningún día en su domicilio particular, un 5,2 % lo hizo más de la mitad de las jornadas y un 4,7 % trabajó ocasionalmente en casa más de la mitad de sus días laborables.

Siete de cada diez trabajadores en Extremadura (72,1 %) tenía jefe pero no tenía ningún subordinado en 2025.

Por otra parte, un 8,4 % de ellos era ocupado independiente, sin jefe ni subordinados; un 8,2 % encargado, jefe de taller o de oficina, capataz o similar; un 6,6 % director de empresa pequeña, departamento o sucursal; un 4,5 % mando intermedio y un 0,1 % era director de empresa grande o media.