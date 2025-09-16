Satse, UGT, CCOO y CSIF se concentran este martes en Mérida para pedir una "negociación real" del Estatuto Marco del SNS

Las organizaciones sindicales Satse, UGT, CCOO y CSIF se concentrarán este martes, día 16, en Mérida, para exigir al Ministerio de Sanidad la "negociación real" del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La concentración se desarrollará de 11,00 a 12,00 horas en la puerta del Hospital de Mérida y durante la misma se dará lectura a un manifiesto conjunto, según han informado los sindicatos en nota de prensa.

De esta forma, Satse, UGT, CCOO y CSIF han criticado la paralización del proceso negociador y la falta de un nuevo texto que recoja las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas y por las organizaciones sindicales en la Mesa del Ámbito.

En concreto, entre las demandas sindicales que los sindicatos consideran "irrenunciables" se encuentran el reconocimiento retributivo vinculado a la nueva clasificación profesional o el derecho a la jubilación "voluntaria, anticipada o parcial".

Además de la generalización de la jornada de 35 horas semanales, el reconocimiento del "solape de jornada como parte del tiempo de trabajo" y mejoras organizativas de la jornada ordinaria y complementaria.