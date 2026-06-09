Satse denuncia que varias comunidades como Extremadura aún no han creado observatorios de agresiones a sanitarios

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que la falta de una estrategia "conjunta y regulada" a nivel estatal para acabar con la violencia en el ámbito sanitario ha propiciado que en distintas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, todavía no se haya creado un Observatorio de las agresiones al personal y que su funcionamiento, en las que existe, tiene "más sombras que luces".

Satse subraya que la lucha contra las agresiones al personal sanitario sigue siendo "desigual, insuficiente y errática" al no existir una estrategia o marco regulador conjunto que obligue a todos los servicios de salud a actuar con medidas homogéneas frente a un problema que va en aumento, como constata el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad.

En este contexto, el sindicato recuerda que el pasado año se registraron cerca de 1.500 casos más de agresiones, lo que supone un incremento interanual del 8,74 por ciento.

Satse señala que el Observatorio no solo debe dedicarse a analizar la realidad existente y evaluar el resultado de las actuaciones puestas en marcha por la administración, sino que tiene que promover medidas que favorezcan las denuncias, proponer procedimientos de atención integral a las víctimas e impulsar la realización de planes de prevención.

En los casos de Navarra, Extremadura, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia, este Observatorio de las agresiones al personal sanitario no existe como tal, "y, en el resto de comunidades autónomas, la valoración general es que su funcionamiento dista mucho de ser el óptimo y es manifiestamente mejorable", apuntan desde el sindicato.

Satse subraya que disponer de estadísticas, poder comparar territorios y detectar tendencias tras la aplicación de medidas es el camino para erradicar un problema sobre el que hay que seguir trabajando para facilitar la denuncia a través de nuevos canales de notificación y la identificación de las barreras de denuncia. "Con información más fiable sería más fácil acometer los cambios organizativos y de seguridad, así como el refuerzo en zonas especialmente conflictivas", resalta este sindicato.