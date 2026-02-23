Una sartén encendida provoca un incendio en una vivienda de Logrosán

Una sartén que se había quedado encendida en una cocina ha provocado un incendio en una vivienda de la localidad cacereña de Logrosán, sin dejar heridos.

Los hechos han sido registrados minutos antes de las 12,30 horas de este domingo, cuando la Central 062 ha recibido una llamada en la que se le alertaba de que una vivienda se encontraba ardiendo.

Hasta el lugar de los hechos han acudido en auxilio bomberos y efectivos de la Guardia Civil. No obstante, el morador de la vivienda, que era un varón de avanzada edad, se hallaba fuera en ese momento.