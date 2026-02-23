Sánchez señala el "machismo del PP y Vox" a cuenta de las declaraciones de Guardiola, y esta le afea repartir carnés de feminismo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido este domingo a las declaraciones de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, en las que afirmó que el feminismo que defiende es el feminismo que defiende Vox: "Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox", ha criticado Sánchez en una breve referencia a las declaraciones de "nada más y nada menos" que una mujer y actual presidenta en funciones de la Junta de Extremadura sobre el feminismo.

Sánchez ha hecho esta alusión en un momento de su intervención en un mitin celebrado en Ponferrada (León) en el marco de la precampaña electoral en Castilla y León.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "repartiendo carnés de pureza feminista" cuando, ha subrayado, "mantenían en Moncloa a tipos con comportamientos repugnantes", a la par que le ha instado a no darle lecciones a su Administración autonómica.

"Su amigo y ministro Ábalos hacía 'castings' de prostitutas. Mantenían en Moncloa a tipos con comportamientos repugnantes como Salazar, y una agente de policía ha denunciado al DAO de confianza del ministro del Interior. Ellos son feministas porque son socialistas...", ha espetado Guardiola este domingo a través de sus redes sociales.

La mandataria extremeña en funciones se ha expresado así, después de que Sánchez se haya referido este domingo a las declaraciones en que afirmó que el feminismo que defiende es el mismo que el de Vox.

