Sánchez Cotrina reivindica el legado del PSOE de Badajoz como ejemplo para construir la Extremadura del futuro

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reivindicado este lunes el papel decisivo que ha desempeñado el Partido Socialista en la transformación de la provincia de Badajoz y de toda Extremadura. Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones durante el acto conmemorativo del 50 aniversario de la reconstitución de la Federación Provincial del PSOE de Badajoz, una efeméride que recuerda el regreso de la organización a la legalidad y a la lucha democrática tras la dictadura franquista. Durante el acto se puso en valor el compromiso de quienes, hace medio siglo, reconstruyeron el partido y sentaron las bases del progreso social, económico y democrático de la provincia.

En su intervención, Sánchez Cotrina ha asegurado que "si ha habido una tierra que ha sufrido a lo largo de la historia la falta de pan, la falta de trabajo y la falta de libertad, esa ha sido la provincia de Badajoz". Sin embargo, ha subrayado que precisamente fue el Partido Socialista quien "supo levantarse, reivindicarse y construir, donde no había nada, toda una tierra de oportunidades".

El líder de los socialistas extremeños ha destacado que el avance experimentado por la provincia durante las últimas décadas no es fruto de la casualidad, sino del trabajo colectivo de generaciones de militantes, alcaldes, concejales y responsables públicos que apostaron por la igualdad de oportunidades y el desarrollo del mundo rural.

"Venimos de una provincia en la que no teníamos prácticamente nada y hoy podemos sentirnos orgullosos de tener ciudades modernas, pueblos modernos, habitables y sostenibles. Una provincia que ha sabido avanzar sin dejar a nadie atrás y que quiere seguir contribuyendo a construir una España mejor desde una Extremadura mejor", ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha defendido que el legado de aquellos hombres y mujeres que reconstituyeron el PSOE en Badajoz debe servir de inspiración para afrontar los retos actuales de la comunidad autónoma.

"La hoja de ruta del PSOE de Extremadura será la misma que marcó el PSOE de la provincia de Badajoz hace cincuenta años, la de grandes referentes y grandes líderes que tuvieron claro cuál era el camino para construir una Extremadura más justa, más igualitaria y una tierra donde la gente pudiera desarrollar su proyecto de vida", ha señalado.

El secretario general de los socialistas extremeños ha recordado que la historia reciente de Extremadura está estrechamente vinculada a la acción política del Partido Socialista, impulsando la universalización de la sanidad y la educación públicas, el fortalecimiento de los servicios sociales, la modernización de las infraestructuras y la dignificación del mundo rural.

"Los compañeros y compañeras hicieron vivible Extremadura. Transformaron una tierra marcada por las desigualdades en una región con más derechos, más oportunidades y más esperanza. Ese es el mejor homenaje que hoy podemos rendirles, recoger su testigo y seguir trabajando con la misma convicción por el futuro de nuestra tierra", ha manifestado.

Para finalizar, Sánchez Cotrina ha asegurado que este aniversario "no es solo un ejercicio de memoria", sino también "un compromiso con el futuro", y afirmó que "la historia contemporánea de Extremadura no se entendería sin el PSOE, del mismo modo que no se entendería el PSOE de Extremadura sin la aportación decisiva de la Federación Provincial de Badajoz".

"Hoy recordamos de dónde venimos para tener muy claro hacia dónde queremos ir, que es seguir construyendo una Extremadura de progreso, de igualdad, de oportunidades y de esperanza para las próximas generaciones", ha concluido.