El Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo celebra su 25º aniversario con la recuperación de la marca 'Vinac'

El Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura celebra del 25 al 27 de marzo en Almendralejo su 25º aniversario, con la recuperación de la marca 'Vinac' con la que ha sido conocido históricamente, una nueva identidad visual y un programa de actividades que incluye entre sus novedades catas de vinos de Sudáfrica o de las Islas Azores, distintos maridajes con productos de la tierra o degustaciones de cócteles elaborados con cava y vino.

Otra de las novedades son un túnel del vino, la aceituna y el aceite, un espacio en el que el distribuidor y profesional del sector puede catarlos y conocer sus características organolépticas, graduación alcohólica o grado de acidez, en cada caso; así como un acto en el que se concederán distintos premios y un reconocimiento a empresas que llevan 25 años apostando por el sector y se recordará el cuarto de siglo de una feria, que se completa con la 9º Feria Gastronómica y Ruta de la tapa y un programa de conciertos de grupos como Los Toreros Muertos o Zapato Veloz.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; y los concejales de la Institución Ferial de Tierra de Barros, Saúl del Amo, de Turismo, Josefina Barragán, y de Festejos de Almendralejo, Tamara Rodríguez, han presentado esta nueva edición, punto de encuentro donde tradición e innovación se dan la mano, con expositores, catas exclusivas, experiencias sensoriales y oportunidades de negocio como misiones comerciales inversas organizadas por Extremadura Avante.

De esta manera, productores de vinos, cavas, aceitunas y aceites, catadores, restauradores, empresas auxiliares o público en general se dan cita en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo para exponer sus productos, los principales avances y las nuevas tendencias en estos sectores, además de tejer alianzas comerciales, en un evento "relevante y emblemático", ha destacado Delfa, que vuelve a situar a Almendralejo "en el epicentro nacional e internacional del sector primario y de la gastronomía".

De igual modo, ha puesto en valor que se trata de una cita "marcada en rojo" para los profesionales y amantes de los mejores vinos, cavas, aceitunas y aceites, sectores en los que la provincia "tiene mucho que decir", y ha apuntado que está "consolidada" y "no para de crecer y evolucionar", además de acumular el bagaje que suponen sus 25 años de trayectoria, este año recuperando "parte de su verdadera esencia" y su nombre original, 'Vinac'.

Por su parte, Saúl del Amo ha señalado que será "una edición especial", al alcanzar el cuarto de siglo, y que recupera su nombre original tras decaer una patente que le impedía hacerlo, como también renueva su identidad visual, en la que se integran los colores del vino tinto, de la aceituna y el aceite.

Asimismo, ha destacado que esta cita se ha convertido en una de las "grandes" señas de identidad de Almendralejo y en un referente para el sector vitivinícola y oleico de la región, y ha detallado la programación, que incluye jornadas técnicas, encuentros profesionales, charlas, exposiciones, catas o maridajes y la presencia de más de 60 expositores.

Los encuentros profesionales arrancarán el día 25, con la presencia de diversas misiones comerciales internacionales, en el marco de un programa que también contempla la celebración del foro 'Wine Innovation Summit' para abordar los retos, avances y oportunidades del sector vitivinícola. En el marco del Salón, también se entregarán los premios a los mejores vinos, aceitunas y aceites 2026, y se otorgarán los reconocimientos a Musa de la vendimia, Embajador del cava y Premio 'Mantel Blanco' a la mejor carta de vinos de Extremadura.

El programa se completa con actividades paralelas, como la 9º Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa, organizada por las concejalías de Festejos y Turismo, que se celebrará del 26 al 29 de marzo en el recinto ferial, y en la que los asistentes encontrarán distintos establecimientos para degustar tapas que representan la riqueza gastronómica de la región, espacios de venta de productos y casi una veintena de negocios de hostelería, como ha señalado Josefina Barragán.

A todo ello se suman también los festejos taurinos, con "un cartel de alta calidad" que incluye dos festejos taurinos para "engrandecer aún más el Salón del Vino y la Feria Gastronómica", ha añadido, el primero de ellos, el sábado, con la participación de "tres figuras destacadas del escalafón actual" como Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado.

El domingo tendrá lugar un festejo de rejones hispanoluso, con Sergio Galán, João Moura Caetano, João Ribeiro Telles, Leonardo, João Salgueiro da Costa y el rejoneador local Adrián Venegas, junto a la actuación de los Forcados Portugueses de Santarém y São Manços.

Finalmente, Tamara Rodríguez ha desganado la programación musical, que comenzará el jueves 26 con la actuación de las escuelas de baile de Almendralejo y que continuarán el viernes 27 con los grupos Bomberay y Los Toreros Muertos; el sábado con José Mari Cachaba y Zapato Veloz y el domingo con una actuación flamenca a cargo de 'El Nini'.