SUCESOS

La salida de vía y vuelco de un vehículo en Hernán Cortés deja dos heridos graves con politraumatismos

Ambos ingresaban en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Redacción

Extremadura |

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Una mujer de 67 años y un hombre de la misma edad han resultado heridos de carácter grave, con politraumatismos, tras una salida de vía y posterior vuelco del vehículo en el que circulaban este miércoles, día 8, en la N-430 en Hernán Cortés (Badajoz).

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 15,20 horas en el punto kilométrico 98 de dicha carretera, y como consecuencia del mismo las dos personas heridas han sido trasladadas hasta el Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, recursos del Punto de Atención Continuada de Santa Amalia, una patrulla de servicio de la Guardia Civil, dos dotaciones de bomberos del parque de Don Benito, y un equipo de emergencias en carreteras.

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