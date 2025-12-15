l saldo migratorio de extranjeros en Extremadura fue positivo en 4.456 personas y el de nacionales negativo en 448

El saldo migratorio de Extremadura en 2024 fue positivo en 4.008 personas, gracias al impulso de la población extranjera, cuyo saldo fue positivo en 4.456 habitantes, frente a los de nacionalidad española, que fue negativo en 448 personas.

En 2024, del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 1.267 personas tenían nacionalidad española y el resto, 8.405 personas eran extranjeros. En cuanto a las personas que emigraron de Extremadura, 884 tenían nacionalidad española y 3.732 extranjera.

Según su procedencia, los inmigrantes que llegaron desde el extranjero tenían como origen mayoritario el continente americano, con el 55,4% del total, el 23,8% de Europa (19,7% de la UE), el 17% de África (11,7% de Marruecos) y el 3,6% de Asia.

Además, el 52% de los inmigrantes procedentes del extranjero tiene entre 15 y 39 años, misma franja de edad en la que se producen el 48% de las emigraciones hacia el extranjero.

Por otro lado, en 2024 se registraron 11.626 migraciones con destino Extremadura procedentes de otras comunidades autónomas y 12.714 migraciones desde Extremadura a otras regiones españolas.