Un ruta en Badajoz este miércoles recorre huellas franquistas presentes en espacio públicos de la ciudad

La Asociación Extremeña de Comunicación Social (Aecos) ha organizado una ruta por las huellas franquistas aún presentes en espacios públicos de Badajoz, que partirá el próximo miércoles, 5 de agosto, a las 20,00 horas desde el grupo de viviendas Presidente general Carracedo, en Pardaleras, frente al CEIP Nuestra Señora de Bótoa.

La ruta recorrerá el parque de la Legión, la plaza 18 de diciembre, con su cercano monumento a Los Caídos (solo para los del bando sublevado), los grupos de viviendas de José Antonio (en Santa Marina), la plaza de los Alféreces o la avenida Fernando Calzadilla (alcalde franquista), entre otros puntos. Concluirá en la plaza de la Constitución.

Durante el recorrido, se harán paradas también en algunas placas del Ministerio de Vivienda franquista, presentes en diferentes edificios de la ciudad.

Asimismo, si bien no han sido incluidos en la ruta, se citarán otros vestigios con reminiscencias franquistas, como es el caso de la calle Virgilio Viniegra, en la barriada de San Roque, o la avenida dedicada al obispo José María Alcaraz y Alenda en Valdepasillas, informa Aecos en nota de prensa.

Por otro lado, este martes, 4 de agosto, a las 20,00 horas, en el salón de actos del MEIAC (acceso por la c/ Virgen de Guadalupe), tendrá lugar un homenaje a un escritor Agustín Gómez Arcos, exiliado a Francia, donde desarrolló su exitosa carrera literaria y publicó sus obras en la lengua de Molière. Se incluirá la proyección del documental 'Un hombre libre' (2024), de Laura Hojman. Tras su proyección, se abrirá un turno para las intervenciones de las personas asistentes.