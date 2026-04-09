Robe Iniesta es nombrado hijo predilecto de Plasencia por su trayectoria y su permanente vinculación a la ciudad

El Ayuntamiento de Plasencia ha nombrado hijo predilecto de la ciudad a título póstumo a Roberto Iniesta Ojea, líder de la banda Extremoduro, fallecido el pasado mes de diciembre, a la edad de 63 años.

La concesión del máximo reconocimiento honorífico municipal ha sido aprobado por aclamación del conjunto de la corporación municipal, a propuesta del alcalde, Fernando Pizarro, tras las intervenciones de los grupos municipales, en reconocimiento a su "extraordinaria trayectoria artística y a su permanente vinculación y proyección de la ciudad de Plasencia".

Cabe destacar el que el expediente se inició antes del fallecimiento del músico placentino, concretamente el 29 de septiembre de 2025, cuando la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Plasencia aprobó por unanimidad la propuesta para otorgar este reconocimiento al fundador de Extremoduro.

Los portavoces de los cuatro grupos municipales --PP, PSOE, Unidas Podemos y Vox-- han coincidido en el pleno celebrado este miércoles en valorar el talento del músico, su profunda vinculación con la ciudad, así como han lamentado no haber podido completar el reconocimiento antes de su fallecimiento.

El concejal del PP José Hernández ha señalado que el tiempo le dio la razón a los seguidores de Robe Iniesta respecto a que "su paisano era y es efectivamente alguien especial, irrepetible, eterno", así como ha señalado que ha sido un "auténtico lujo haber vivido en su tiempo y disfrutado uno a uno sus trabajos desde finales de los 80 hasta ahora".

Desde el "decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir" hasta el "no puedo perder nada que vengo de la nada y sólo vivo provisionalmente", ha señalado parafraseando las canciones 'Decidí', publicada en el disco 'Rock Transgresivo' (1989) y 'Nada que perder', del 'Se nos lleva el aire' (2023), respectivamente.

Por su parte, Alfredo Moreno, del PSOE, ha señalado que es un reconocimiento "justo" y que a todos les hubiera gustado que este reconocimiento le hubiera llegado en vida. Así, ha señalado que hablar de Robe en estos momentos lo que genera es "tristeza de no poder contar con él".

En esta línea, Mavi Mata, de Unidas Podemos, ha señalado que les hubiera gustado que pudiera sentir el cariño hacia el artista que ha sido "absolutamente inmenso", y cuya voz "acompañó a generaciones enteras". Un artista, ha añadido, que "supo poner palabras a lo que muchas sentíamos y no sabíamos explicar", puesto que "sus canciones han sido refugio, han sido desahogo y han sido también una forma de entender el mundo con honestidad y sin artificios".

Finalmente, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara, de Vox, ha dicho que "sobran las palabras y los argumentos de los partidos políticos" en este "sentido de homenaje más que merecido" que refleja la "unión" no sólo de todo el consistorio sino también de la ciudad de Plasencia.