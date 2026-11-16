La riojana María Oliván gana el Festival de la Canción de Extremadura 2026

Marina Oliván, procedente de la Rioja, ha ganado el XXIII Festival de la Canción de Extremadura con su interpretación del tema 'Miedo', tras obtener la máxima puntuación del jurado.

Oliván se ha hecho así merecedora del primer premio del festival, el 'Micrófono de Oro', dotado con 1.000 euros, que recibió de manos de la ganadora de la pasada edición, Blanca Miralles, en una gala final celebrada este pasado sábado en Jerez de los Caballeros.

El segundo premio, el 'Micrófono de Plata', con 600 euros, ha sido para Marcos Pérez, de Jerez de la Frontera, por su interpretación del conocido tema 'Only You'. Por su parte, Ainara Romero, de Valverde del Camino (Huelva) ha conseguido el tercer premio, Micrófono de Bronce, dotado con 300 euros, con su canción propia 'Mil disculpas'. La directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, María José Tovar, y el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, hicieron, respectivamente, de ambos galardones.

La gala celebrada en el Cine Teatro Balboa ofreció una noche de música en directo en la que los artistas finalistas desplegaron sobre el escenario sus diferentes estilos, voces y propuestas musicales. Según ha señalado el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en un comunicado, la diversidad de interpretaciones puso de manifiesto "el alto nivel y el talento artístico" de los participantes.