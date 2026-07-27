El retraso medio de pagos de empresas se sitúa en 16 días en Extremadura

El retraso medio en los pagos con el que las empresas extremeñas pagan sus facturas es de 16,14 días en el segundo trimestre de 2026, según el Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas.

Publicado por Informa D&B, compañía filial de Cesce, esta cifra es casi un día más que la del trimestre anterior, pero desciende 0,7 días en un año.

La demora de las empresas extremeñas sobre los plazos pactados para hacer efectivas sus facturas es 1,78 días más elevada que la media nacional, que se queda en 14,36 días en el segundo trimestre del año.

El porcentaje de pagos en plazo en Extremadura entre abril y junio alcanza el 45,76 %, más elevado que el 43,26 % del conjunto del país.

Con hasta 30 días de demora se paga el 44,91 % de las facturas en la comunidad extremeña, y un 3,63 % se demora por encima de 120 días.