El retraso medio en los pagos de las empresas extremeñas se sitúa en 15,5 días a cierre de 2025

El retraso medio en los pagos de las empresas extremeñas se situó en 15,58 días a cierre de 2025, por encima de la media del país, que está en 13,97 días.

Así, este periodo de pago de 13,97 días en las empresas españolas en el cuarto trimestre de 2025, supone 0,33 días menos respecto al tercer trimestre y el dato mas bajo desde 2019, según el 'Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas' publicado por Informa D&B (filial de Cesce).

Estos retrasos, que disminuyeron "algo más de un día y medio" desde el mismo trimestre de 2024, suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial español de cerca de 2.780 millones de euros, de acuerdo con los datos de la firma.

Hostelería y Administración fueron los sectores con un mayor retraso en sus pagos en el cuarto trimestre de 2025, con una dilación media de 23,54 y 23,11 días respectivamente, siendo la hostelería el único sector donde el retraso aumenta (2,4 días más), mientras que la cifra de la Administración supone una reducción de 5,76 días respecto al año anterior.

Los siguientes sectores con mayor demora son Agricultura (19,48 días), y Transportes (19,08 días), mientras que tan solo cinco sectores presentan una demora inferior a la media nacional de 13,97 días: Construcción y actividades inmobiliarias (13,48 días), Comunicaciones (12,80 días), Industrias extractivas (12,51 días), Comercio (12,41 días) e Industria (10,15 días), todos por debajo del trimestre anterior y de hace un año.