EMPRESAS

El retraso medio en los pagos de las empresas extremeñas baja hasta los 15,29 días en el primer trimestre

Esta demora media en los pagos en Extremadura se sitúa en 0,87 días por encima de la media nacional, que ha terminado el trimestre en 14,42 días.

Redacción

Extremadura |

Moneda de un euro
Moneda de un euro | Agencia EFE

El retraso medio sobre los plazos de pago pactados de las empresas se queda en 15,29 días durante el primer trimestre de 2026 en Extremadura, según el Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas Españolas publicado por Informa D&B

Este dato supone un descenso de 0,29 días respecto al trimestre anterior, y baja también, 2,62 días, respecto al año pasado, según resalta la compañía filial de Cesce en un comunicado.

Sin embargo, la demora media en los pagos en Extremadura se sitúa en 0,87 días por encima de la media nacional, que ha terminado el trimestre en 14,42 días.

Asimismo, Informa D&B resalta que el porcentaje de pagos que cumplen con los plazos pactados en Extremadura entre enero y marzo se ha situado en un 46,26%, superior al 43,94% nacional. Con hasta 30 días de demora se pagan el 45,34% de las facturas en la comunidad y un 3,34% se dilata por encima de 120 días.

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