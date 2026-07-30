El PP resalta que el nuevo presupuesto es "más que números" sino "un compromiso con los extremeños"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que este miércoles es "un muy buen día para Extremadura", ya que la comunidad ha aprobado un presupuesto "ambicioso" y el "presupuesto de la ilusión", que supone "mucho más que números", sino "un compromiso con los extremeños".

Con esta aprobación "se demuestra que la presidenta María Guardiola tiene palabra, que cumple. Y hoy todo coge sentido", ha señalado Sánchez Juliá en declaraciones a los medios tras la aprobación del Presupuesto de Extremadura para 2026 en la Asamblea de Extremadura, con los votos del PP y Vox.

En su intervención, el portavoz parlamentario de Vox ha recordado que María Guardiola convocó elecciones "por un bloqueo político", y desde entonces "ha transitado hasta la estabilidad que le da Extremadura con este Gobierno y hoy con la aprobación de este presupuesto", que según ha dicho, supone "el cumplimiento del compromiso con los extremeños".

Además, supone "el cumplimiento del compromiso de un pacto de gobierno que está dando a Extremadura la estabilidad que se merece", ha resaltado Sánchez Juliá, quien ha considerado que "hoy Extremadura, además, le ha dado una lección al Gobierno de España y al PSOE".

Y es que, según ha dicho, "Guardiola en dos meses ha sido capaz de hacer lo que el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez no ha sido capaz de hacer en cuatro años", como ha sido "presentar presupuestos y aprobar los presupuestos en dos meses que llevamos en esta legislatura", ha valorado el portavoz parlamentario del PP.

Según ha resaltado, "hoy Extremadura es una tierra de oportunidades, hoy Extremadura es una tierra de crecimiento económico que genera empleo y ha conseguido bajarle los impuestos a todos los extremeños", y que Extremadura "sea la región donde menos impuestos se están pagando de toda España", ha dicho.

Además, todo eso va "acompañado del fortalecimiento de los servicios públicos", con "más inversión en sanidad, en educación, en dependencia y en todo aquello que afecta en el día a día de los extremeños", entre los que ha citado las políticas de vivienda "tan importantes para luchar contra el reto demográfico", en la región.

Por todo ello, "hoy Extremadura está de enhorabuena", ha señalado Sánchez Juliá, quien ha resaltado que en el debate de este miércoles en la Asamblea se han visto "dos modelos muy claros", como es por un lado "la política que construye a favor de Extremadura", y por otra parte, "quien hace política en contra del gobierno", ha puntado.

"Llevamos meses sufriendo el ataque constante de la oposición, el no por el no, y hoy se ha visto cómo con esas enmiendas lo único que estaban buscando era ir contra el gobierno en lugar de a favor de Extremadura y a favor de los extremeños", ha lamentado Sánchez Juliá, quien ha explicado que "de ahí que hoy no se haya aprobado ni una sola enmienda de la oposición".

En ese sentido, "frente al proyecto constructivo, integrador y de estabilidad del gobierno de María Guardiola, nos hemos encontrado una oposición que únicamente quería confrontar e ir contra el gobierno", ha concluido el portavoz parlamentario del PP, quien ha reiterado que "hoy Extremadura está de enhorabuena", y que tenga "un rumbo claro".