Regresa a Cáceres la exposición 'Mujeres represaliadas por el franquismo' con nuevos nombres e historias

El edificio Pintores 10 de Cáceres alberga la exposición 'Mujeres represaliadas por el franquismo', que se puede visitar hasta el 30 de enero, y en la que se recogen nuevos testimonios y nombres. Está impulsada por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), con la financiación y colaboración de la Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática.

Isabel, Francisca, Polonia, Jerónima "La Moñica", Saturia, las hermanas Rafaela, Ángeles y Asunción, Isidra o Carmen son algunos de los nombres de mujeres perseguidas y represaliadas por el franquismo y cuyas historias se visibilizan ahora de manera especial en esta muestra.

La muestra recoge sus nombres, sus rostros y sus historias "en el compromiso de la institución provincial con la recuperación de la memoria democrática desde una perspectiva de justicia, reparación y garantía de no repetición", según ha señalado el responsable del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Fernando Ayala.

El proyecto visibiliza la represión específica sufrida por las mujeres durante la dictadura franquista, tradicionalmente invisibilizada en los relatos oficiales. A través de paneles documentales, fotografías y testimonios, la muestra recupera los nombres y las historias de 14 mujeres que padecieron cárcel, asesinato, desaparición, humillación pública o exilio interior por motivos políticos, sindicales o simplemente por transgredir el modelo de mujer impuesto por el régimen.

Durante el acto de inauguración, este pasado martes, Fernando Ayala agradeció la labor desarrollada por Amececa "en defensa de los valores democráticos" y destacó que la ampliación de la exposición ha sido posible gracias a una subvención concedida en régimen de concurrencia competitiva. Ayala subrayó la importancia de incorporar la perspectiva de género en las políticas de memoria, recordando que "la mujer ha sido la gran olvidada en los procesos de la historia más reciente".

Asimismo, avanzó que la diputación cacereña publicará próximamente una nueva convocatoria de ayudas dirigida a asociaciones, fundaciones y universidades, con un presupuesto ampliado y un refuerzo de criterios como la educación, el enfoque de género y la lucha contra los discursos de odio.

Ayala también anunció el inicio inminente del proceso de licitación para la inhumación de los restos de más de 300 personas asesinadas por el franquismo que permanecen en la fosa común del cementerio de Cáceres, una actuación impulsada tras años de reivindicación de Amececa.

Según los datos de la asociación, en la ciudad de Cáceres la represión franquista causó 677 víctimas mortales, de las cuales 33 fueron mujeres: 26 asesinadas y siete fallecidas en prisión. Una violencia que, como refleja la exposición, tuvo características propias en el caso de las mujeres, marcadas por el castigo moral, el escarnio público, las agresiones sexuales y la destrucción social y familiar.

La presidenta de Amececa, María Jesús Criado, puso el acento en que "más allá de las cifras, lo importante son los nombres, los rostros y las historias", insistiendo en el carácter itinerante y en permanente construcción de la muestra.

"Con iniciativas como esta, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con una memoria democrática que incorpore la voz de las mujeres y contribuya a fortalecer los valores de igualdad, derechos humanos y convivencia democrática", concluyó Ayala.