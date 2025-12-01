El PP recuerda el importante refuerzo de María Guardiola en discapacidad “construyendo una Extremadura de todos y para todos”

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, asegura que “María Guardiola está construyendo una Extremadura de todos y para todos. Eliminando barreras y ayudando a que todo el mundo tenga la inclusión, la autonomía y el espacio que necesita en nuestra tierra. Y eso lo hemos visto con hechos y no con palabras.”

Lo explica durante el acto por el día de la discapacidad celebrado en Santiago del Campo. Recuerda que “las políticas de discapacidad en Extremadura se han reforzado. Para el año 2026 había presupuestados 88 millones de euros más que este año.” Y afea que la oposición bloquease ese presupuesto, pretendiendo frenar el avance en políticas sociales.

Apostilla, que el refuerzo, además, llega con las mejoras en el SEPAD, el empleo y el deporte para personas con discapacidad. “Hechos tan importantes como es la apertura de un nuevo CADEX en la ciudad de Mérida. Una demanda histórica que ha ayudado a desbloquear 46.000 expedientes que estaban parados, que estaban en el cajón. Que el anterior gobierno socialista no atendió y necesitaban una respuesta, respuesta que el gobierno de María Guardiola les ha dado.”

En materia de empleo, Sánchez Juliá hace hincapié en que “el gobierno de María Guardiola ha aprobado y ha impulsado políticas de empleo que ayudan a las personas con discapacidad a entrar en las empresas. Con ayudas de hasta 12.000 euros para que las empresas puedan contratarlos. Ayudas para que las empresas puedan mantener el empleo de las personas con discapacidad en Extremadura. Y también para que tengan un salario digno.”

Y en cuanto al deporte, insiste que “la inclusión es el deporte, el poder desarrollarse. El poder competir de igual a igual. Extremadura cuenta por primera vez en la historia con un calendario de deporte inclusivo. Donde más de 540 deportistas con y sin discapacidad compiten de manera conjunta. Colaboran, trabajan y además desarrollan actividades deportivas con más de 65 clubes y entidades.”

El portavoz apunta que “Extremadura, ahora, es una tierra más justa, más inclusiva, donde las personas con discapacidad tienen el espacio exactamente igual que aquellos que no la tienen. Una Extremadura que mira a los ojos de todos los extremeños. Y esa es la Extremadura que queremos seguir construyendo a partir del próximo 21 de diciembre. La Extremadura de todos y para todos. Con un proyecto que dé estabilidad a nuestra tierra y por ello estamos solicitando la confianza mayoritaria de los extremeños. Porque a más confianza, más Extremadura.”