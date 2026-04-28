Rebrote, Benito Kamelas, El último ke zierre o Linaje actuarán en el Festival Granirock de Quintana de la Serena

El Festival Granirock se celebrará los días 10 y 11 de julio en la localidad pacense de Quintana de la Serena con dos escenarios y dos días de actuaciones gratuitas a cargo de grupos como Benito Kamelas como cabeza de cartel, junto a El último ke zierre, Rebrote, Linaje, Manny Calavera, La Marmita y Pitera, estos últimos de Don Benito.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, el alcalde de Quintana de la Serena, Raimundo Dávila, y la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Nuria Franco, han presentado este festival que ofrece conciertos de estos siete grupos entre bandas extremeñas emergentes, éxitos de masas, fenómenos del rock, bandas consagradas y algunas que homenajean la historia del ska.

Cabezas ha señalado que se trata de una cita "ya consolidada" en la provincia que vuelve a situar a Quintana en el mapa cultural y musical del país, con un formato de dos días y dos escenarios con acceso gratuito, como los programas impulsados desde la diputación en su apuesta por la cultura como "un derecho", de ahí su apoyo a citas como ésta que democratiza el acceso a la música en directo "sin excluir a nadie", sin barreras económicas, y que programa para una ciudadanía diversa con inquietudes distintas que encuentra en propuestas como ésta un espacio común.

A su vez, Nuria Franco ha destacado que el Festival Granirock es un referente en Quintana, en la comarca y en la región que se une al resto de la oferta cultural de la comunidad, que cuenta con más de 60 festivales de música a lo largo del año en poblaciones grandes y pequeñas y que abarcan todos los estilos; al tiempo que ha mostrado el apoyo de la Junta a este tipo de eventos culturales en poblaciones pequeñas, dado que acercan la cultura y redunda en la dinamización social, económica y turística para el municipio y su entorno, sumado a su gratuidad.