Raquel del Puerto reorganiza las áreas de la Diputación de Badajoz para que su funcionamiento sea "más eficaz"

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha señalado que dentro de su potestad como representante de la institución provincial está llevando a cabo una reorganización de las áreas que la componen, con el objetivo de ampliar las funciones de estas delegaciones y en aras de agilizar y mejorar la gestión y su funcionamiento "para que sea más eficaz".

A preguntas de los periodistas por posibles ceses de personal en la diputación provincial, Del Puerto ha expuesto que no ha publicado ni ha dicho "nada" ni ha dado ninguna información y que "lo único" que puede decir es que, dada la potestad que tiene como presidenta de la diputación, está llevando a cabo una "auto reorganización de las áreas que componen esta institución" con el citado objetivo, de forma tal que "hasta ahí" puede contar.

Posteriormente, ha agregado, en los órganos correspondientes se dará la información o se publicará o se dará, "pero nada más" dado que, como ha considerado, "todo lo que está ocurriendo ahora mismo son cuestiones internas propias de mi capacidad para autorreorganizar", al tiempo que ha indicado que está en dicho proceso de reorganización y, cuando haya finalizado, se dará la información en los órganos correspondientes.