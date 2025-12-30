Quintana destaca que Extremadura ha recibido un 39% más de recursos del Gobierno en los últimos siete años

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha puesto en valor que la región ha recibido un 39 por ciento más de recursos del Estado en los últimos siete años, de 2019 a 2025, que los siete años del gobierno del PP (2012-2018), lo que supone 7.356 millones de euros adicionales.

A ello se suma la propuesta de condonación de 1.718 millones de euros de deuda autonómica, que permitiría reducir la deuda de la región en un 32 por ciento respecto a 2023, liberando, con ello, recursos para políticas sociales.

"Si tengo que destinar menos dinero a pagar deuda, pues tengo más dinero para dedicárselo a las personas", ha señalado el delegado del Gobierno.

Quintana ha realizado estas declaraciones este lunes, en Badajoz, en la presentación del informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo', donde ha incidido en que, durante la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la apuesta por el escudo social ha sido una "prioridad".

Actualmente, 88.670 personas en Extremadura son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y 88.083 hogares reciben el bono social eléctrico, además, en 2024 el Ministerio de Derechos Sociales ha destinado a la comunidad 106 millones de euros para dependencia.

Asimismo, la pensión media de jubilación en Extremadura ha aumentado 365 euros mensuales, pasando de 913 euros en 2018 a 1.278 euros en la actualidad y ha expuesto que, de haber continuado las políticas del PP, la pensión sería hoy de apenas 932 euros.