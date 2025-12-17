Quintana destaca que la baliza V16 mejorará la seguridad y que en los primeros meses se priorizará la "pedagogía"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que la baliza luminosa V16 conectada es una medida pensada para mejorar la seguridad y facilitar la protección de todos los usuarios de las vías públicas, así como que, al existir "todavía" muchas preguntas entre los conductores, durante los primeros meses los responsables de la seguridad vial y los agentes de tráfico actuarán "con criterio y sentido común, priorizando la información y la pedagogía a los usuarios".

Quintana, junto a los jefes provinciales de Tráfico en Badajoz y Cáceres, José Luis Capilla y Cristina Redondo, respectivamente, y el teniente coronel de la sección de Tráfico de la Guardia Civil, Luis Cordero, ha informado este martes sobre esta baliza V16 conectada que, a partir del 1 de enero de 2026, será el único dispositivo legal para señalizar vehículos inmovilizados en la vía, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.

Esta medida, ha explicado el delegado, está recogida dentro de un Real Decreto aprobado en 2021 y en el Reglamento General de Vehículos, y tiene como objetivo reducir los atropellos y mejorar la seguridad vial, evitando que los conductores tengan que abandonar el vehículo y caminar por la calzada para colocar los triángulos. Cada año, alrededor de 25 personas fallecen en España atropelladas tras bajarse del coche para señalizar una avería o accidente.

Al mismo tiempo, ha expuesto que son "conscientes" de que se trata de un cambio "relativamente" reciente y que "todavía" existen muchas preguntas entre los conductores, razón por la cual durante los primeros meses los responsables de la seguridad vial y los agentes de tráfico actuarán "con criterio y sentido común, priorizando la información y la pedagogía a los usuarios".

También ha querido aclarar que los triángulos de emergencia no desaparecen ni están prohibidos, y que podrán seguir utilizándose de manera complementaria, aunque el elemento que será obligatorio será la baliza V16 conectada, cuya "principal ventaja" es que permite señalizar una incidencia sin necesidad de salir el vehículo, "especialmente relevante en las vías rápidas, donde bajar a la calzada supone un riesgo importante".

De este modo, la DGT confía en que el uso generalizado de la baliza contribuya a reducir los accidentes de tráfico y las víctimas, especialmente aquellos que se producen al ir a poner los triángulos, como también ha querido tranquilizar a los conductores sobre la privacidad y la seguridad de los datos, dado que la baliza V16 no geolocaliza al conductor de forma permanente, ni transmite datos personales, matrícula o información del vehículo. La ubicación solo se envía cuando el dispositivo se activa y los datos llegan anonimizados, exclusivamente con fines de seguridad vial.

Además, cuenta con una cobertura legal y con conectividad para funcionar también fuera de España de acuerdo con la normativa internacional, ha destacado, junto con que hay muchos sitios en los que se pueden adquirir y que no hay falta de balizas "en general", por lo que hay "suficiente" mercancía en existencia para que pueda utilizarse.

HOMOLOGACIÓN DE BALIZAS

En este punto, Cristina Redondo ha puesto el acento en que en el mercado existen más de 200 modelos que se pueden adquirir y que existen dos laboratorios que han ido certificando y homologando esos dispositivos, de modo tal que solo serán válidos aquellos homologados y certificados que pueden consultarse en el listado oficial disponible en la web de la DGT. Además, en la propia tulipa del dispositivo aparece el código del laboratorio que lo ha certificado y el número de certificación, por lo que es "fácil" saber si se ha adquirido uno homologado.

También ha insistido en su doble función, la visibilidad física y óptica a través de la señal luminosa y destelleante que produce y el concepto de visibilidad virtual, dado que cuando se activa la baliza va a mandar "exclusivamente" la ubicación a la DGT, que una vez que compruebe que la señal es "veraz" y se encuentra en una carretera lanzará esa información a través de los paneles de mensaje variable y de los sistemas de navegación o aplicaciones de movilidad, para que quienes estén en el radio de acción sepan que hay un vehículo detenido y adopten medidas de seguridad y prudencia.

Están obligados a llevar la baliza V16 conectada turismos, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos mixtos. En el caso de las motocicletas su uso no es obligatorio, aunque sí recomendable por razones de seguridad, ha destacado, mientras que Capilla ha resaltado, dada la proximidad de Extremadura con Portugal, que lo que se exige es que el vehículo cumpla con las prescripciones técnicas de la legislación de su país, con lo que cuando uno matriculado en España vaya a Portugal usará la V16 o cuando uno portugués viaje por nuestro país empleará los triángulos.

Asimismo ha agregado que la baliza señaliza, tanto de forma física como virtual, la posición de un vehículo inmovilizado en la calzada, bien por avería o por accidente, pero que esto no sustituye a las llamadas que se tengan que hacer, ya sea a la grúa o a los servicios de emergencia. Y es que, lo que se pretende con este dispositivo, reitera, es evitar que las personas tengan que descender del vehículo por el problema que suponen los posibles atropellos mortales en carretera.

Finalmente, Quintana ha puesto el foco en que en el mercado hay modelos homologados por menos de 50 euros y ha cuestionado "cuánto vale una vida humana" y "la seguridad de los conductores", y Cordero en que la multa por no llevar la V16 será de 80 euros, la misma cuantía que anteriormente se aplicaba por no portar los triángulos.