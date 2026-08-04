Quintana apunta que "no hay un colapso generalizado" del sistema de acogida de menores migrantes en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha aseverado que "no hay un colapso generalizado" del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma, que actualmente tutela a 107, sobre un total de plazas de 364, según datos del Ejecutivo Central.

"Entendemos que el sistema no está al límite y que no existe tampoco una situación de colapso", ha señalado el delegado del Gobierno, que ha recordado que los migrantes menores son competencia de la Junta, mientras que los mayores de edad lo son del Estado.

También ha especificado que donde hay "una presión clarísima" es en Canarias, Ceuta y Melilla, en relación a lo cual ha destacado la importancia de la solidaridad desde el conjunto del Estado, tras lo que ha recordado que estos menores "vienen acompañados" con financiación de la Administración General del Estado, como es el caso de los 35 millones asignados para las comunidades autónomas, entre ellas Extremadura.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas ante las declaraciones de la Junta de Extremadura se haya señalado que no pueden acoger a más menores y que el sistema de protección está "prácticamente colapsado".

"Con nuestros datos lo que está claro es que no hay un colapso generalizado del sistema, ni mucho menos", ha sostenido el delegado, que ha precisado que hay 15.000 menores tutelados en el conjunto de las comunidades autónomas y en el caso de Extremadura son 107 los que existen, junto con que según los datos del Gobierno el total de plazas son 364, por lo que entienden que "el sistema no está al límite" ni existe "una situación de colapso".

PRIORIDAD NACIONAL

Asimismo, se ha referido al concepto de prioridad nacional y ha sostenido que "no se reconoce en la Constitución", en la que sí figura que los derechos y las obligaciones deben aplicarse, "precisamente, con igualdad y sin discriminación". "¿Vamos a hacer discriminaciones con las personas que sean de otras comunidades autónomas, de Andalucía o de Madrid? ¿A esos no le vamos a dar ayuda de ningún tipo? ¿Cómo se gestiona esto?", ha cuestionado.

Así, ha considerado que las ayudas públicas se tienen que conceder en base a la necesidad, a la renta o a la vulnerabilidad que tengan esas familias o estas personas, y que "no se puede construir una política basada en la discriminación, porque eso rompe los principios básicos del Estado de Derecho".

Además, "Extremadura ha demostrado siempre, hasta este momento, que es solidaria". "¿Precisamente nosotros vamos a dejar de ser solidarios, vamos a taparnos los ojos y al que no sea extremeño no le vamos a dar nada? ¿Eso es lo que queremos?", ha preguntado Quintana, para quien si hay una "definición, precisamente, de Extremadura, es ser solidario".

Al mismo tiempo, "en cuanto se habla de menores, la ley es absolutamente clara", ha continuado, dado que "hay que protegerlos por encima de cualquier debate ideológico o partidista", a la par que ha recalcado que "generar alarma lo que hace es no resolver los problemas, solo agrava y dificulta la gestión responsable de una cuestión tan sensible como son los menores".

En este sentido, y respecto al hecho de la que la Junta de Extremadura haya iniciado este lunes su estrategia de desregulación administrativa, y haya avanzado que trabajará para implantar, dentro del marco jurídico vigente y en el ámbito de sus competencias, el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas.

Al respecto, el delegado ha insistido en que "la prioridad nacional no cabe dentro de la Constitución española". "O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Diciéndole al resto de las comunidades que no vengan aquí ninguno, que no venga nadie, porque no va a tener ningún tipo de protección? ¿Qué queremos ser, insolidarios?", ha cuestionado, para defender que Extremadura y los extremeños son solidarios y que así se ha demostrado "siempre".

Sobre lo que ha denominado como "cuestiones de insolidaridad", ha hecho hincapié en que "se ha perdido el pudor a decirlo" y ha considerado que anteriormente "nadie se atrevía a decir una frase pública que fuera insolidaria", pero que hoy en día "es muy fácil escuchar a responsables políticos con frases absolutamente insolidarias".

Para Quintana, "la sociedad no va para atrás" sino "la extrema derecha" y quien asuma los "postulados" de la misma. No obstante, confía "mucho" en los extremeños y, como ha ejemplificado, este lunes ha mantenido una reunión con representantes de Aspace Badajoz en la que lo primero que le han dicho es la solidaridad de la gente. Por todo ello, ha abogado por "luchar" contra la prioridad nacional o regional.

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras mantener una reunión con representantes de esta asociación dedicada a personas con parálisis cerebral, discapacidades afines y sus familias.