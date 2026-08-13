Publicada en el DOE la resolución del servicio de rehabilitación psicosocial en salud mental por más de 9,8 millones

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles la resolución de adjudicación de los conciertos sociales para la prestación del servicio de rehabilitación psicosocial dirigido a personas con trastorno mental grave en la red de salud mental del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Esta iniciativa cuenta con una inversión total de 9.816.006,71 euros para el periodo 2026-2029, y permitirá consolidar y reforzar la red de atención comunitaria en salud mental en la región, además de reducir recaídas o ingresos hospitalarios de las personas con Trastorno Mental Grave.

La rehabilitación psicosocial es "clave" en la recuperación de las personas con diagnóstico de Trastorno Mental Grave y no se limita al tratamiento clínico, sino que trabaja para que la persona recupere su autonomía, funcionalidad y calidad de vida, mediante el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y de la vida diaria.

REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

El programa se estructura en seis lotes territoriales que abarcarán toda la región. Cada lote incluye Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) con entre 70 y 80 plazas, pisos de apoyo para favorecer la autonomía y, en el lote del Área de Cáceres y Coria, un Centro de Día con 35 plazas.

El servicio se desarrollará bajo un enfoque comunitario y orientado a la recuperación, alineado con el proceso asistencial integrado del SES que se basa en intervenciones individualizadas mediante un Plan de Acción Personalizado (PAP), coordinación con equipos de salud mental y programas de rehabilitación, inclusión social y apoyo familiar.

Con esta actuación, el SES reafirma su compromiso con una atención integral en salud mental, centrada en la persona, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental grave, ha informado la Junta en nota de prensa.