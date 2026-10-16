El PSOE presentará este domingo en Don Benito a sus candidatos a las municipales en las ocho grandes ciudades extremeñas

El PSOE de Extremadura celebrará el próximo domingo, 18 de octubre, a las 11,00 horas, un acto público en el anfiteatro del parque de Las Albercas de Don Benito (Badajoz) para presentar a sus candidatos y candidatas en las ocho grandes ciudades de la región de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

El encuentro contará con la participación del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y permitirá dar a conocer a las personas que encabezarán los proyectos socialistas en las principales ciudades de la comunidad.

Las candidaturas que se presentarán son las de Jesús Gómez Medinabeitia, candidato a la alcaldía de Navalmoral de la Mata; Manuel Gómez Parejo, candidato a la alcaldía de Don Benito; Ana Belén Fernández González, candidata a la reelección como alcaldesa de Villanueva de la Serena; y Blanca Martín Delgado, candidata a la alcaldía de Plasencia.

También las de José María Ramírez Morán, candidato a la reelección como alcalde de Almendralejo; Antonio Rodríguez Osuna, candidato a la reelección como alcalde de Mérida; Belén Fernández Casero, candidata a la alcaldía de Cáceres, y Silvia González Chaves, candidata a la alcaldía de Badajoz.

Con esta presentación, el PSOE se convierte en el primer partido de Extremadura en dar a conocer a sus candidatos y candidatas en las ocho grandes ciudades de la región, anticipándose a la cita electoral municipal y dando a conocer los equipos y proyectos con los que concurrirá a las elecciones de mayo de 2027.

En nota de prensa, el PSOE remarca así que afronta este proceso con el objetivo de "ampliar" su presencia institucional en Extremadura. Actualmente, es la formación política con mayor implantación municipal y gobierna en 211 ayuntamientos de la región.

De cara a las próximas elecciones, los socialistas aspiran a incrementar el número de consistorios en los que gobiernan y a mantener las dos diputaciones provinciales.