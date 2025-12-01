El PSOE lanza su Programa de Compromisos para recuperar la igualdad, la dignidad y los servicios públicos de calidad en Extremadura

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado este sábado en Mérida el Programa de Compromisos, un programa de 547 medidas que supone la hoja de ruta con la que los socialistas concurren a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Un programa que, en palabras del propio candidato, “no es un listado de promesas: es un contrato de dignidad con la Extremadura real”.

Gallardo ha iniciado su intervención agradeciendo los testimonios de Rocío, José Luis, Alicia, Isaac, Sole y Pablo, “voces que representan la verdad y el amor a esta tierra”. Para el candidato, lo expuesto por ellos “no es una lista de problemas, sino un acto de dignidad que muestra qué significa cuidar Extremadura”.

En su intervención en el Centro Cultural La Antigua de Mérida, el líder socialista ha denunciado que, en estos dos años y medio de gobierno del PP de Guardiola, la región “no ha sido cuidada”, señalando el debilitamiento de la igualdad, la pérdida de oportunidades, el deterioro de servicios públicos esenciales y la división territorial “entre chinchetas rojas y chinchetas azules”.

“Lo peor es que se ha alimentado la idea de una Extremadura pequeña y resignada. Y eso no lo vamos a permitir”, ha criticado. Frente a esa visión, reivindicó la Extremadura real, la que “madruga, enseña, cura, emprende y sueña”, y que solo necesita “un gobierno que crea en ella tanto como ella cree en sí misma”.

Durante el acto, Gallardo ha acompañado cada testimonio con medidas programáticas específicas. Por ejemplo, para el sector primario ha anunciado cambios normativos para acabar con exclusiones injustas en las ayudas a jóvenes agricultores, Ley Extremeña de Agricultura Familiar y un Plan de Modernización de Explotaciones.

En sanidad y cuidados, ha propuesto una Carta Extremeña de Bienestar en los dos primeros meses de legislatura, tiempos máximos de espera por ley y blindaje del carácter 100% público de servicios sociales esenciales. En cuanto a los tiempos de espera, Gallardo ha apuntado que no podrán superar los 180 días en cirugía, los 60 en consultas externas y los 30 en pruebas complementarias. Además, no pasarán 48 horas para una cita en atención primaria o 180 en la valoración para la dependencia, para lo que ha afirmado que reforzará equipos y digitalizará expedientes.

IGUALDAD

En materia de igualdad, el PSOE se compromete a aprobar una Ley del Tiempo y la Conciliación, una nueva Agenda Extremeña contra las Violencias Machistas y ampliación del cribado de cáncer de mama. En cuanto a las políticas municipalistas, Gallardo se ha referido a la aprobación del denominado Mapa de Igualdad Territorial, una red de transporte intercomarcal y un Fondo de Innovación Municipal, dotado con no menos de 40 millones de euros cada año.

Con respecto al impulso de la educación pública, el candidato del PSOE se ha mostrado convencido de la necesidad de mejorar todos los retrocesos que han generado las políticas del PP de Guardiola. Así, se ha comprometido a avanzar en la universalización progresiva de la educación pública 0-3 años, con la creación de 3.000 nuevas plazas.

También ha anunciado un nuevo modelo de transporte escolar que se negocie con la comunidad educativa y los agentes sociales y económicos. El objetivo es reactivar la Mesa del Transporte Escolar contando con las aportaciones de empresas, familias y administración e impulsar reformas legislativas para que el transporte se convierta en un servicio esencial. Además, también reiteró su compromiso de alcanzar la dignidad en el salario de los docentes con la equiparación salarial subiendo 200 euros al mes las nóminas de maestros y profesores desde el 1 de enero de 2026.

Finalmente, anunció la recuperación del Gabinete de Iniciativa Joven, la construcción de 1.000 viviendas en suelo público, la rehabilitación de 5.000 viviendas rurales y becas-salario para oposiciones de alta exigencia.

Gallardo ha defendido un modelo que una generación de energía con transformación industrial en la propia región, “nunca más nuestra energía para que otros prosperen y nosotros miremos. Extremadura no será solo una batería: será un territorio de industria, empleo y futuro”.

Compromiso con autónomos y emprendedores

Durante su intervención, Gallardo ha destacado también un compromiso “especial y necesario” con quienes generan empleo y riqueza en Extremadura: los autónomos y autónomas. Ha asegurado que su objetivo es convertirse en su aliado, facilitando su actividad desde el primer día. Para ello, ha anunciado la creación de una Ventanilla Única del Autónomo, tanto presencial como digital, destinada a centralizar trámites, asesoramiento, gestión de ayudas y acompañamiento integral. Asimismo, ha detallado que se impulsarán incentivos fiscales dirigidos a nuevos autónomos, especialmente durante sus primeros años de actividad, con el fin de fortalecer e impulsar el emprendimiento regional.

Pacto de Salud Mental

El candidato socialista ha explicado que, a lo largo de estos meses, ha percibido un “clamor” en la población sobre un asunto que preocupa de manera creciente: la salud mental. Recordó que este mensaje lo escuchó nuevamente en Almendralejo durante un encuentro con asociaciones. “Mi compromiso ha consistido en escuchar, tomar nota y actuar”, ha señalado. En este sentido, ha anunciado que, a partir del 21 de diciembre, Extremadura pondrá en marcha su primer Pacto de Salud Mental, un acuerdo que reunirá a familias, profesionales y administración para afrontar de forma integrada un problema que, afirma, “en 2025 no puede seguir sin respuesta”.

Plan de Choque para la discapacidad

Gallardo también se ha comprometido a atender con urgencia cuestiones que “no pueden esperar”, como las relacionadas con la discapacidad. Para ello, ha anunciado un Plan de Choque para eliminar las listas de espera de valoración, reforzando los equipos y mejorando los plazos de respuesta. “La igualdad de una sociedad se mide en su capacidad para derribar barreras”, ha señalado, asegurando que, desde el 21 de diciembre, Extremadura garantizará que la discapacidad “no limite derechos, oportunidades ni autonomía”.

Para acabar, el candidato socialista comparó Extremadura con una gran empresa. “¿Os imagináis una empresa en la que todos sus accionistas repiten que nada sirve y que otros son mejores? Quebraría en dos días. Extremadura no va a quebrar porque nosotros sí creemos en ella y sí la cuidamos”, ha afirmado. Ha pedido el apoyo de la ciudadanía “por vuestra familia, vuestros hijos, vuestros pueblos y vuestro futuro”, concluyendo con un mensaje de esperanza al sentenciar que “si nosotros la cuidamos…, Extremadura lo puede todo”.